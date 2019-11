Šiška in Štajersko vardo obiskali celo Hrvati in Reuters #video #foto

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Štajerska varda, ki jo vodi Andrej Šiško, je prejšnji konec tedna opravila vajo ob hrvaški meji. Kot poroča 24sata, so vajo izvedli na zasebnem zemljišču, svoje aktivnosti pa so tudi prijavili policiji, so poročali.

Z njihovega profila na Facebooku je mogoče razbrati, da so vajo organizirali konec prejšnjega tedna, poimenovali pa so jo Južni žep. Ob tem so napovedali tudi ustanovitev Primorske in Krajnske varde. Šiško je dejal, da je člane odpeljal na vajo in da je od policije dobil dovoljenje.

Na vaji okrog 50 ljudi

Foto: Reuters Po podatkih je bilo na vaji okrog 50 ljudi, Reuters pa je objavil nekaj več kot 30 fotografij. Na njih je mogoče videti oborožene člane, kot navaja Reuters, so puške na fotografijah replike znanih kalašnikovk.

Šiško je mnenja, da uradne službe slabo varujejo Slovenijo pred migranti in da bo zato pomagala varda, je poročal Reuters.

"Naša naloga je, da zavarujemo lastno državo. Če uradne osebe, ki so plačane za to, ne morejo poskrbeti za varnost, smo tu mi," je dejal Šiško.

Kot je varda zapisala na Facebooku, so preverili stanje ob reki, kar zadeva možnosti prehoda, ob tem pa so pri domačinih zbirali informacije o aktivnostih. Opazili naj bi različna vozila, tudi tujih registrskih tablic, ki naj bi organizirala nezakonite prehode meje.

Štajerska varda je v zadnjem letu izvedla že več vaj. Pred novembrom so se sestali že proti koncu oktobra. Takrat so se tudi srečali s policijo, ki sicer ustanavljanju tovrstnih skupin nasprotuje. Kot so nam takrat povedali na policiji, spremljajo skupino in njene aktivnosti, pozorni pa so tudi na posameznike in skupine, ki na spletu širijo različne ideologije in informacije.

Letos v zaporu preživel osem mesecev

Šiško je bil zaradi dejavnosti varde letos pravnomočno obsojen na osem mesecev zapora. Mariborsko okrožno sodišče ga je spoznalo za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Ob njem je bil obtožen še Matej Lesjak.

Obdolžena sta ves čas procesa zatrjevala, da je šlo pri postroju v Apačah za provokacijo oziroma predstavo za javnost. Ob tem je Šiško trdil, da ima po ustavi pravico do ustanovitve dežele in Štajerske varde, a ga je sodnica opozorila, da je to po ustavi mogoče le z zakonitimi sredstvi.