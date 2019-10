Štajerska varda "nadzirala južno mejo". Policija: Spremljamo aktivnosti skupine.

Skupina Štajerska varda pod vodstvom Andreja Šiška je minuli konec tedna "izvedla nadzor na meji s Hrvaško". Ob tem so se srečali tudi s slovensko policijo, ki sicer ustanavljanju tovrstnih skupin nasprotuje. Kot so nam povedali na policiji, spremljajo skupino in njene aktivnosti, pozorni pa so tudi na posameznike in skupine, ki na spletu širijo različne ideologije in informacije.

V akciji, ki so jo v vardi poimenovali Operacija južna zapora, so bile tri njihove mobilne skupine ves dan prisotne na meji.

Na migrante pripadniki t. i. Štajerske varde sicer niso naleteli, so pa našli sledove in zapuščene tabore, pravi vodja Andrej Šiško. Pripadniki varde so med drugim na Bizeljskem preverili ograjo na meji, na Donački gori pa so vzpostavili opazovalnico.

Sami sobotno akcijo ocenjujejo kot uspešno, saj so naredili več posnetkov, že sama prisotnost pripadnikov varde pa je dodaten dejavnik odvračanja, pravijo.

Na obhodu naleteli tudi na policijsko kontrolo

So pa pripadniki varde med nadzorom naleteli tudi na policijske enote in mešane patrulje, ki so sestavljene iz policistov in vojakov.

Kot so nam povedali na generalni policijski upravi, je policija na tem območju opravljala redne naloge, ob srečanju s pripadniki varde pa je izvedla uradne postopke, pri čemer niso zaznali elementov prekrškov ali kaznivih dejanj. "Policija preverja vse informacije, ki se nanašajo na neki varnostni dogodek in jih ustrezno vrednoti ter tem primerno ukrepa v skladu s predpisi," so dodali.

Slovenska policija sicer nasprotuje ustanavljanju samooklicanih skupin in t. i. vaških straž ter njihovim aktivnostim ob državni meji, kar so že večkrat javno poudarili.

"Policisti so preverili, kdo smo, kar je njihova naloga in je bilo v skladu z njihovimi pooblastili," pa je srečanje opisal Šiško in dodal, da je potekalo brez večjih posebnosti, pogovori med njimi so bili sproščeni, vzdušje pa "prijateljsko". Policisti so jim svetovali, da bi bilo dobro, da jih v prihodnje obvestijo, kje so, da se ne bodo ukvarjali z njimi.

Po Štajerski vardi še Kranjska

V oktobru pa je bila podobna formacija ustanovljena tudi na območju nekdanje zgodovinske dežele Kranjske, gre za t. i. Kranjsko vardo. Informacijo so na spletu izpostavili v skupini Štajerska varda - civilna iniciativa.

Na policiji ob tem pojasnjujejo, da odkrivajo kazniva dejanja in prekrške tudi na svetovnem spletu. "V tej zvezi zaznavamo, da se na odprtih družbenih omrežjih pojavljajo posamezniki in skupine, ki tudi z uporabo svetovnega spleta poskušajo širiti različne informacije, ideologije, želje in potrebe. V primeru prejetih prijav oz. na podlagi lastne dejavnosti policija preverja dejstva in okoliščine, ki kažejo na morebitno storitev prekrškov ali kaznivih dejanj," dodajajo.

Kot nam je povedal Šiško, so bili sicer na terenu ves dan, od sedmih zjutraj do 21. ure zvečer, ena skupina pa se je vmes udeležila tudi Odprte kuhne na Ptuju.

Šiška ne skrbi, da bi šel spet v zapor

Septembra lani so se na spletu pojavile fotografije in videoposnetki oboroženih in zamaskiranih vojaških enot, za katerimi je stal Andrej Šiško, predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija. Mariborsko okrožno sodišče je marca letos Šiška spoznalo za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, oktobra pa je sodbo potrdilo še višje sodišče.

Foto: Facebook

Zaradi navedenih dejanj je bil Šiško obsojen na osem mesecev zapora, a se ne boji, da bi zaradi novih aktivnosti Štajerske varde ponovno pristal za zapahi. Kot nam je dejal, je bila že zadnja sodba absurd in meni, da bo na vrhovnem sodišču zadeva padla.

Policija spremlja Štajersko vardo in njene aktivnosti

Na vprašanje slovenski policiji, ali nadzirajo tudi zadnje aktivnosti Štajerske varde, tam odgovarjajo, da "pristojni organi odkrivanja in pregona v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili spremljajo tovrstne aktivnosti in bodo v primeru ravnanj, ki bodo v nasprotju z zakonodajo, tudi izvedli ustrezne zakonske ukrepe zoper tovrstne samoorganizirane skupine".

Foto: Matjaž Vertuš

"Policija skladno z zakonom in pooblastili, z namenom pravočasnega preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov, izvaja zakonsko opredeljene aktivnosti, pri čemer spoštuje načelo zakonitosti pri opravljanju policijskih nalog, skladno s katerim smejo policisti uporabiti policijska pooblastila le na podlagi in v obsegu, ki ga določa zakon, ter na način, določen z zakonom ali podzakonskim predpisom," dodajajo na policiji.