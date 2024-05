S slavjem ob 40-letnici Koče na Golici in drugih jubilejev se začenja praznik narcis, ki so znova pobelile travnike med Plavškim Rovtom, Prihodi, Planino pod Golico in Javorniškim Rovtom. Letos občina ne bo organizirala avtobusnega prevoza do narcisnih poljan, je pa poskrbela za ureditev parkirišč na območju dogajanja.

Kot je za STA pojasnil jeseniški župan Peter Bohinec, so se letos odločili za drugačen koncept kot v minulih letih. V bližini dogajanja so namreč identificirali pet parkirišč, ki lahko skupaj sprejmejo dovolj osebnih vozil. "Naša vizija je, da to območje maksimalno odpremo za obiskovalce, ki pridejo od drugod, in za občane," je izpostavil župan.

Pojasnil je, da bo vsak obiskovalec ob prihodu prejel letak z vsemi uporabnimi informacijami, programom dogajanja in turistično ter gostinsko ponudbo. Na letaku so predstavljene tudi možnosti parkiranja in oddaljenost parkirišč od osrednjega prireditvenega prostora. Na vseh petih parkiriščih bo obiskovalcem pomagala tudi rediteljska služba, ki bo zagotavljala red in varnost.

Kot je povedal Bohinec, Parkirišče 1 sprejme do 200 avtomobilov, kar bi moralo zadostovati za običajno število ljudi, ki si dnevno ogleda naravni fenomen cvetenja narcis. Ostala štiri parkirišča pa sprejmejo še dodatnih 450 avtomobilov. To pomeni, da lahko v bližini dogajanja na urejenih parkiriščih naenkrat parkira okoli 600 vozil. Ob tem velja, da je Parkirišče 1 začasno in bo v uporabi samo v času večjih prireditev, kakršen je praznik narcis v maju, ostala parkirišča pa so že sicer v funkciji, vendar so jih sedaj ustrezno uredili, utrdili in označili.

Foto: Jan Lukanović

Parkiranje stane pet evrov

Parkiranje bo stalo pet evrov. To bo za obiskovalce ugodneje kot prej, ko so parkirali na Jesenicah in za vozovnico za avtobus odšteli po pet evrov na osebo, je pojasnil jeseniški župan. Zaporo ceste in organizirane prevoze do narcisnih poljan je uvedel njegov predhodnik Blaž Račič, saj so bili krajani nezadovoljni s prometnim kaosom, ki so ga v njihovih vaseh povzročale množice avtomobilov.

Bohinec je ocenil, da je do prometnega kaosa in zamaškov prihajalo, ker ni bilo urejenih parkirišč, ljudje pa so v koronskem obdobju začeli množično hodili v naravo. "Odtlej smo pridobili nove izkušnje in znanja, identificirali potrebe in izzive rešili," je zagotovil Bohinec in dodal, da so označili vse turistične znamenitosti in atraktivne točke, vsa parkirišča in drugo ponudbo.

Mesec nasrcis prinaša posebne jubileje

Kot je izpostavil, je v Planini pod Golico kar nekaj turistične ponudbe, občina pa sodeluje s tistimi, ki bi želeli to dejavnost še razširiti ali jo na novo razviti. "Veliko delamo na tem, da bi na tem območju spodbudili trajnostni turizem," je dejal in dodal, da imajo dobre odnose tudi z novim lastnikom žičnice Španov vrh, za katero upajo, da bo obratovala tudi v poletnem času.

70 let Avsenikove skladbe Na Golici

Mesec narcis letos prinaša tri vikende pestrega dogajanja. Danes pripravljajo posebno glasbeno in planinsko slavje, s katerim bodo obeležili 150-letnico Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, 100-letnici jeseniškega planinskega društva in gorske reševalne službe, 70 let Avsenikove skladbe Na Golici, 50 let skladbe Ivana Knifica Jeseniškim železarjem in 40-letnice Koče na Golici.

Pokojni Slavko Avsenik (v sredini) je idejo za pesem Na Golici za pletilnim strojem, v nočni delovni izmeni tovarne Tonosa v Ljubljani, kjer je v treh izmenah pletel nogavice. Napisal jo je v približno 20 minutah, kolikor je imel časa, medtem ko je njegov pletilni stroj od stopal do pasu deloval samodejno. Idejo je dobil prav pri tem ko je poslušal takt pletilnega stroja in kar na prtiček od malice po svoje zapisal "ta-rara-pa-pam", saj ni poznal not. Naslednji dan je k njemu prišel njegov brat Vilko in jo kot akademski skladatelj spravil v originalni notni zapis ter aranžiral za kvartet. Vse ostalo je zgodovina. Foto: Mediaspeed

Nemška planinska organizacija je že leta 1892 na pobočjih Golice postavila svojo kočo, kar je jeseniške rodoljube in planinske zanesenjake spodbudilo, da so leta 1903 postavili svojo kočo vrh Golice. Vendar sta bili med drugo svetovno vojno obe koči požgani in kar nekaj let so množice planincev, posebej v maju v času cvetenja narcis, pogrešale varno zavetišče ob vzponu ali vrnitvi z Golice. Jeseniški planinci so se tako odločili, da na temeljih nekdanje nemške koče zgradijo novo postojanko. Namenu so jo predali 3. maja 1984.