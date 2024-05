Vreme: pripravite se, to napoveduje Arso

Čaka nas pestro vremensko dogajanje. V večjem delu države pričakujemo obilne padavine, tudi v obliki močnejših ploh in neviht. Lokalno lahko pade tudi do sto litrov dežja na kvadratni meter, kar povzroča rast posameznih manjših rek in vodotokov, možna so tudi razlivanja. Največ padavin pričakujemo na Primorskem in Gorenjskem, po enem od scenarijev so obilne padavine možne tudi na Koroškem.