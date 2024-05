Pestro padavinsko dogajanje: težišče bo popoldne, možni tudi sodra in toča

Vstopamo v daljše obdobje spremenljivega vremena, ki ga bodo zaznamovale pogoste padavine, napovedujejo na Meteoinfo. Te se bodo pojavljale predvsem v obliki krajevnih ploh in neviht, kar pomeni, da se lahko že na manjših območjih pojavijo velike razlike v količini padavin. Težišče padavinskega dogajanja bo danes popoldne, zvečer in v noči na torek nad vzhodno polovico Slovenije, kjer bi lahko ob počasi premikajočih padavinskih celicah lokalno padla tudi večja količina dežja. Ob tem lahko močneje porastejo manjše reke in hudourniki. Ob popoldanskih nevihtah se lahko na manjših območjih pojavita tudi sodra in drobna toča.

Danes se bo dopoldne povsod pooblačilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo ponekod še občasno deževalo.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Od vzhoda se bo popoldne delno razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

V sredo se bo čez dan od zahoda ponovno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.