Vse do nedelje dopoldne bomo uživali v toplem, suhem in zelo sončnem vremenu. Jutra bodo še sveža, čez dan pa se bo ogrelo do prijetnih 20 ali celo 23 stopinj Celzija. A že v nedeljo popoldne bo ozračje postalo nestabilno, pojavljati se bodo začele prve plohe in nevihte. Nestanovitno vreme se bo v prihajajočem tednu nadaljevalo. Krajevne plohe in nevihte bodo pogoste, na nebu bo veliko oblakov.

Pred nami so trije sončni dnevi

Pred nami so trije lepi sončni dnevi. Vse do nedelje dopoldne bo ozračje precej stabilno, zato padavin ne pričakujemo. Na nebu bo prevladovala jasnina, kar bo prineslo nekoliko nižje jutranje (od 5 do 10) in nekoliko višje dnevne temperature (od 20 do 23 stopinj Celzija). Največ sonca bo na Primorskem, kjer bo danes in jutri še vztrajala zmerna burja, ki lahko v sunkih dosega hitrosti do 70 ali celo 80 kilometrov na uro. Severovzhodni veter bo pihal tudi drugod po državi. Najbolj ga bodo občutili na Štajerskem in v Prekmurju, a škode ne bo povzročal. Moč vetra se bo proti koncu tedna zmanjševala. V soboto bo veter obrnil smer, pihati bo začel iz južnih smeri.

Zaradi mokrega in toplega vremena so pogoji za rast trave idealni. Medtem ko je košnja v urbanih območjih nujna (na fotografiji Kranj), primeren čas za prvo košnjo v kmetijstvu še ni napočil. Za to opravilo bo treba počakati na kombinacijo vsaj treh zaporednih suhih dni in dnevnih temperatur nad 20 stopinj Celzija, da se trava dobro posuši. To se vsaj še kakšen teden ne bo zgodilo. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Od nedelje popoldne dalje nestabilno vreme

Suho in sončno vreme ne bo zdržalo do začetka novega tedna. Občasne krajevne plohe in nevihte lahko že v nedeljo popoldne pokvarijo kakšen piknik ali izlet v naravi. Nedeljska vremenska sprememba je zgolj uvod v spremenljivo vreme prihajajočega tedna. Takrat bodo glavno vlogo na nebu imeli oblaki. Prav zaradi njih bodo jutra za kakšno stopinjo toplejša, dnevi pa za kakšno stopinjo hladnejši kot v preostanku tega tedna. Lokalne plohe in nevihte bodo pogostejše.

Ledeni možje in poscana Zofka

Ledeni možje so del ljudskega izročila in vremenskega opazovanja v nekaterih evropskih državah, vključno s Slovenijo. Gre za tri dni v maju (12., 13. in 14. maj), ki naj bi prinašali hladno in nestanovitno vreme. V kmetijstvu ledeni možje veljajo tudi za neformalno prelomnico, do katere je glede na izkušnje iz zgodovine še možna pozeba. Po tem datumu je sajenje določenih na mraz občutljivih rastlin manj tvegano. Letos ledeni možje tradicije ne bodo spoštovali, saj nizkih temperatur v tem času ne pričakujemo.

Prav tako je del tradicije tudi poscana Zofka. To je dan po treh ledenih možeh. Tega dne naj bi po izročilu padla vsaj kakšna kaplja dežja. Kot vse kaže, bo Zofka letos upravičila svoj sloves.