Letošnje poletje utegne biti nadpovprečno toplo in suho. Temperature naj bi bile v povprečju od ene do dveh stopinj višje od povprečja zadnjih 30 let. Mogoči so tudi temperaturni rekordi. Nadpovprečna vročina naj bi zaznamovala tudi poletje na Balkanu in v Sredozemlju. Obilnih deževnih obdobij, kot smo jim bilo priča lani in so povzročila najhujše poplave v zgodovini države, ni na vidiku. Tako napoveduje Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi. Njihove sezonske napovedi so se v zadnjih letih izkazale za precej točne.