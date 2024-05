Arso naznanja spremembo vremena

Jugozahodnik naznanja spremembo vremena



🌬️Popoldne bo vetrovno. JZ se bo naslednjih urah še okrepil. Središče ciklona je trenutno nad Francijo, JZ nad naše kraje prinaša vlažen zrak. Popoldne bo oblačno s kakšno kapljo dežja na zahodu, več sonca bo na vzhodu.



🧵1/6 pic.twitter.com/8CDij2oseo — ARSO vreme (@meteoSI) May 6, 2024

Popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Na severozahodu bodo mogoče manjše krajevne padavine. Še bo pihal jugozahodni veter, ki se bo čez dan okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Čez dan se bodo padavine razširile proti vzhodu, vmes bo mogoča kakšna nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 7, najvišje dnevne od 15 do 21, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

V sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja.

V četrtek do 25 stopinj Celzija

V četrtek bo sončno. Na Primorskem se bo burja nekoliko okrepila. Po prehodu fronte se bo hitro ogrelo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto se bo nadaljevalo stabilno vreme. Verjetnost za krajevne padavine se bo nekoliko povečala v nedeljo, so še napovedali na Arso.