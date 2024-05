Meteorologi so v začetku tega tedna v Oklahomi sledili tornadoma, katerih vedenje je nekoliko odstopalo od predvidenih lastnosti teh ekstremnih vremenskih pojavov, piše ameriški medij CNN.

Eden od tornadov, ki je bil tudi izredno intenziven, je med svojo potjo naredil zanko, kot temu pravijo meteorologi, kar pomeni, da je obrnil smer in potoval nazaj po svoji prejšnji poti.

Drugi tornado, ki je pritegnil pozornost meteorologov in ki je iz iste nevihte – to je neobičajno že samo po sebi – nastal po tem, ko je prvi oslabel, je medtem izkazoval anticiklonski značaj, kar pomeni, da se je vrtel v nasprotno smer od pričakovane oziroma v "napačno" smer, piše CNN.

Anticiklonski tornadi so zelo redki. Vrtijo se v smeri urinega kazalca, takšnih tornadov pa naj bi bilo med vsemi, ki se pojavljajo po svetu, le okrog odstotek. Foto: Radarscope

Posebnost anticiklonskega tornada oziroma tornada, ki se je "vrtel v napačno smer", je bila tudi, da je nekaj časa stal tako rekoč na mestu in da je bil izredno silovit, kar je bilo razvidno po tako imenovanih artefaktih na radarski sliki. Šlo je za ruševine, ki jih je tornado zaradi svoje moči dvignil zelo visoko v zrak, piše CNN.

Tako v spodnji objavi na družbenem omrežju X del pojava opiše ameriški meteorolog Taylor Trogdon: "Če smo čisto natančni, v tem posnetku imamo pojenjajoči ciklonski tornado, ki se premika proti zahodu, in novonastali anticiklonski tornado, ki se prav tako premika v smeri zahod–jugozahod, na radarski sliki pa so vidne sledi ruševin. Težko je opisati, kako zelo redek pojav je to."

To be clear, in this loop we have a westward moving, dissipating cyclonic tornado AND and newly developed anticyclonic tornado also moving west-southwest with a debris signature. This is so incredibly rare it’s hard to describe. pic.twitter.com/SCpnyWXOgA