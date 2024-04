V divjanju tornadov umrlo pet ljudi #video

V divjanju izjemno velikega števila tornadov, ki so prizadeli zvezne države v osrednjem delu ZDA, je umrlo najmanj pet ljudi, so v nedeljo sporočile lokalne oblasti. Najhuje je bilo v Oklahomi, od koder poročajo o štirih smrtnih žrtvah.

Že v petek so z območja poročali o 78 tornadih, ki so prizadeli zlasti Nebrasko in Iowo, nato pa je v soboto ločen vremenski sistem nad območje od severnega Teksasa in Oklahome do Missourija prinesel še 35 tornadov. Ponekod je v le nekaj urah padlo 18 centimetrov dežja, pristojne oblasti pa so svarile tudi pred nevarnostjo poplav.

Že v soboto je bilo hudo prizadeto mesto Sulphur v Oklahomi, kjer je bilo uničenih veliko stavb, umrla je ženska. Guverner Kevin Stitt je dejal, da je škoda v mestu najhujša, kar jo je videl v šestih letih na položaju.

Še dva človeka sta življenje izgubila v mestu Holdenville, eden od njiju je bil po poročanju lokalnih medijev štirimesečni dojenček. Četrti človek je umrl na cesti v kraju Marietta, posnetki od koder prikazujejo številne poškodovane avtomobile ob robu cestišča.

Sunki vetra so dosegali hitrost 218 kilometrov na uro

Glede na prve podatke nacionalne meteorološke agencije so sunki vetra v tornadih dosegali hitrost 218 kilometrov na uro.

Stitt je razglasil 30-dnevne izredne razmere, da bi pospešil dostavo pomoči na najhuje prizadeta območja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v petek je bil sicer v divjanju tornadov poškodovan še moški v Iowi, ki je pozneje v bolnišnici umrl, je za medije povedala njegova družina.

V Teksasu je bilo v nedeljo popoldne brez elektrike več kot 25.000 domov, v Oklahomi pa 19.000.

Regija je sicer znana po pogostih in močnih tornadih, ki se pojavljajo spomladi. Kot izjemno redko pa vremenoslovci ocenjujejo njihovo tako veliko število na zaporedne dni, še piše AFP.