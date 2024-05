V teh dneh godujejo t. i. ledeni možje, ki po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni in deževje sredi maja. Današnji Pankracij se sicer ni izkazal, več verjetnosti za to imata ponedeljkov Servacij in torkov Bonifacij.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so danes najvišje temperature od 22 do 26 stopinj Celzija. Bo pa popoldne ponekod v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno s kakšno ploho, lahko tudi zagrmi, so napovedali.

Prihodnja dva od ledenih mož imata več možnosti, da upravičita svoje ime

Glede na vremensko napoved pa imata prihodnja dva od ledenih mož več možnosti, da upravičita svoje ime. V ponedeljek bo po napovedih Arsa večinoma oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

Tudi v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Prav tako se bodo ob pretežno oblačnem vremenu krajevne padavine iznad zahodnih krajev postopno širile proti vzhodu v sredo, ko goduje sv. Zofija, ki se je v ljudskem izročilu zaradi deževnega vremena drži tudi ime polulana oz. mokra Zofka.