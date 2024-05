V zahodni Sloveniji nastajajo padavine, ki se širijo proti osrednji Sloveniji. Danes in jutri bomo pod vplivom višinskega jedra hladnega zraka, ki se bo ugrezal v Sredozemlje. Večinoma bo danes oblačno z občasnim dežjem. Vmes bodo tudi posamezne plohe in nevihte, so zapisali na agenciji za okolje. Na višji nadmorski višini se padavine pojavljajo v obliki snega, na Kredarici že sneži.

Dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, vmes bo možna kakšna ploha in nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

"Pred prihodom dežja je bilo danes zjutraj na Kredarici nekaj jasnine. Kamera je ujela oblačno kapo, ki je nastala na vrhu Triglava. Ob zahodnih vetrovih je nastajala orografska oblačnost, ki se je prelivala v smeri proti Triglavskemu ledeniku. Zdaj na Kredarici že sneži," so sporočili iz Arsa.

Krajevne padavine se bodo danes najkasneje začele pojavljati na severovzhodu države, verjetno šele pozno popoldan. Smer vetra se bo počasi začela obračati na vzhodno smer, so zapisali na Arsu. Nekateri izračuni meteoroloških modelov ob stekanju zračnih mas za noč na sredo rišejo nekoliko obilnejše padavine, a sta točna lokacija proženja padavin in njihova jakost še zelo negotovi, so še zapisali. Dodali so, da bo v severni in vzhodni Sloveniji, predvsem v Podravju, možno naraščanje manjših vodotokov ter zastajanje padavinske vode. Zjutraj bodo padavine slabele.

Ponoči bodo še krajevne padavine, več jih bo na severovzhodu države.

V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Kakšni so obeti za prihodnje dni?

V četrtek se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel.

