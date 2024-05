Arso izdal oranžno opozorilo

V četrtek popoldne, zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo predvsem v zahodni Sloveniji pojavljali močni nalivi, opozarjajo na agenciji za okolje, kjer so izdali tudi oranžno opozorilo.

ORANŽNA - DEŽ - Slovenija - jugozahod

Čet, 16.5.2024 13h <--> Pet, 17.5.2024 2h.

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) May 15, 2024

Oranžno opozorilo je za jugozahod Slovenije izdano zaradi padavin, težave pa bo tam lahko povzročal tudi veter. Za jugozahod in tudi severozahod države pa velja rumeno opozorilo zaradi neviht.

Za preostale dele države velja rumeno opozorilo – za osrednjo Slovenijo zaradi padavin in neviht, za preostali del države zaradi neviht.

Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, tudi nevihtami. Padavine bodo pogostejše in močnejše v zahodnih krajih. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju se bo zvečer okrepil jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija.

V noči na petek se bo dež okrepil

V noči na petek se bo dež okrepil in do jutra že povečini ponehal. V petek se bo delno zjasnilo, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

V soboto bo pretežno jasno, jugozahodni veter bo nekoliko oslabel.