Večji padavinski dogodek nas čaka v četrtek in petek. Težišče še ni znano.

Večji padavinski dogodek nas čaka v četrtek in v petek. Težišče dogajanja je za zdaj še neznanka, vseeno pa bo zaradi vpliva južnih in jugozahodnih vetrov lahko prav na zahodu in severu države. Zaradi močnih padavin lahko ponekod močno narastejo vodotoki, posledica česar so lahko razlivanja in poplave na določenih območjih, kjer je vodnatost višja, napovedujejo na neurje.si.