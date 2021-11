Prihajata dež in sneg. Meja sneženja se lahko spusti do ...

Danes bo oblačno, le v severnih krajih zjutraj še delno jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Okoli poldneva bo v zahodnih krajih od juga začelo deževati, popoldne bo občasno deževalo tudi ponekod v osrednjih in južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. V severni Sloveniji se bo meja sneženja lahko spustila do višje ležečih dolin. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem od 5 do 10 stopinj Celzija. Foto: ARSO Meteo

V sosednjih krajih Italije ter v večjem delu Hrvaške bo oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno, po nižinah tudi megleno. Čez dan se bo od juga postopno pooblačilo tudi drugod, le v krajih vzhodno od nas bo še ostalo deloma sončno. Od juga bo začelo deževati v sosednjih krajih Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju.

Čez vikend dež in tudi sneg

V petek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od zahoda oslabele. Popoldne se bodo občasno pojavljale predvsem v zahodnih in južnih krajih. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 600 m, ob močnejših padavinah lahko tudi nižje. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V sosednjih krajih bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v hribovitih krajih sosednje Italije in severozahodne Hrvaške ter ob severnem Jadranu. Na območju Alp bo snežilo do dolin.

V noči na soboto se bodo padavine prehodno spet razširile proti vzhodu. V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo sprva med 300 in 700 m nad morjem, popoldne se bo pričela dvigovati. Na Primorskem in deloma na Notranjskem pihal jugozahodnik. Tudi v nedeljo bodo še občasne padavine, deloma plohe. Oblačnost se bo popoldne trgala.

Nad zahodnim Sredozemljem se zadržuje ciklon. vremenska fronta se je od zahoda približala Italiji in je začela vplivati tudi na vreme pri nas. Od juga k nam doteka nekoliko toplejši in precej vlažen zrak. Foto: Arso