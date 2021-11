Prihaja sneg. Ste že pripravili svoj avtomobil? #video

Led, poledica, mokro in spolzko cestišče so le nekateri dejavniki, ki v zimskem obdobju povečajo možnost prometnih nesreč. Zato Dars vsem udeležencem v prometu svetuje, da se pozanimajo o stanju vremena in vremenskih napovedih v smeri cilja, kamor se odpravljajo. Pripraviti pa se morajo tudi drugi udeleženci v prometu, kot so kolesarji, uporabniki e-skirojev in pešci. Pomembno je predvsem, da povečajo svojo vidnost.

Priporočila

K večji varnosti pripomorejo tudi ustrezne zimske pnevmatike, ki so del obvezne opreme po 15. novembru. Priprava vozila na zimo pa nikakor ne pomeni le menjave pnevmatik, ampak je treba pregledati vse vozilo. Kljub temu, da je zimska oprema ključna za varnost v prometu, pa se je nekateri izogibajo. Da bi se na zimskih cestah izognili kaznim, predvsem pa nesrečam, je pomembno slediti vsem priporočilom in se na pregledih oglasiti, še preden nas preseneti prvi sneg.