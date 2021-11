Previdno: še en razlog za namestitev zimskih pnevmatik #video

Zasneženo vozišče podaljša zaviralno pot in zmanjša možnost obvladovanja vozila. Prav to se je pred tednom dni zgodilo vozniku na posnetku, tako da je skoraj povzročil nesrečo. Pešec se je za las izognil hujšim poškodbam.

V jesenskem in zimskem obdobju morajo vozniki upoštevati tudi, da so zaradi dežja in snega ceste pogosto mokre in spolzke, na vozišču so večje količine listja, vidljivost pa zmanjšujejo megla in tudi vse krajši dnevi.