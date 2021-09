Test zimskih gum: te so najboljše za letošnjo zimo

Do začetka zimskega obdobja, ki uradno nastopi 15. novembra, je še mesec in pol. Toda če sneži in se sneg oprijema cestišča, je treba imeti ustrezne pnevmatike tudi pred tem datumom.

AMZS je skupaj z drugimi evropskimi avtomobilskimi klubi pred letošnjo zimo testirala skupno 34 pnevmatik v dveh različnih dimenzijah. To so bile 15- in 17-palčne pnevmatike za osebna vozila. Rezultati so bili večinoma zelo dobri in le za dve pnevmatiki nakup odsvetujejo.

Med 34 pnevmatikami na testu so le tri dobile oznako ni priporočljivo. Foto: AMZS Celoviti testi zimskih pnevmatik še naprej ostajajo eden ključnih dejavnikov pri izbiri. Zimske razmere so namreč raznovrstne in pravilna izbira je odvisna tudi od voznih navad posameznika ter okolja, kjer opravi večino zimskih kilometrov. Glede na rezultate po posameznih ocenjevalnih sklopih je mogoče videti ustreznost pnevmatik v različnih pogojih. Skupni vrstni red pa narekuje uravnoteženost pnevmatik, čeprav je še posebej pozimi težko zagotoviti, da bodo pnevmatike dobre v vseh pogojih.

Tudi tokrat so pnevmatike preverili na suhi, mokri in poledeneli cesti ter na snegu, prav tako so merili raven glasnosti, obrabe in porabo goriva.

Dimenzija 195/65 R15 T

Oglejte si podrobnejši test pnevmatik (.pdf). Foto: AMZS

Evropski avtomobilski klubi, v Sloveniji jih zastopa AMZS, so pnevmatike preizkusili v raznovrstnih razmerah. Na vrhu so zato predvsem najbolj vsestranske pnevmatike. Foto: AMZS Med šestnajstimi pnevmatikami so štiri dobile oznako zelo priporočljivo. Dve tretjini pnevmatik nimata večjih pomanjkljivosti na suhi ali mokri cesti, na zasneženi cesti prav tako le dve pnevmatiki nista dobili oznake dobro.

Na vrhu so bile Dunlopova pnevmatika winter response 2, Goodyearova ultragrip 9+, Michelinova alpin 6 in Vredesteinova pnevmatika wintrac. Vse so dobile zelo visoko skupno oceno in nimajo omembe vrednih slabših lastnosti.

Na suhi podlagi je bila najboljša Michelinova pnevmatika alpine 6, na mokri cesti Goodyearova ultragrip 9+.

Na snegu so najboljše ocene dobile pnevmatike, ki so imele skupno oceno priporočljivo in so se uvrstile v srednji del vseh kandidatk. Med skupno najboljšimi sta se na snegu najbolje izkazali BF Goodricheva pnevmatika g-force winter 2 in Continentalova pnevmatika wintercontact TS860, sta se pa zato obe omenjeni pnevmatiki slabše izkazali na suhem oziroma mokrem asfaltu.

Dimenzija 225/50 R17 V

Oglejte si podrobnejši test pnevmatik (.pdf). Foto: AMZS

Foto: AMZS V tej dimenziji pnevmatik, ki jih najdemo na številnih avtomobilih nižjega srednjega razreda, je bilo na testu 18 pnevmatik. Dve kitajski pnevmatiki se nista izkazali in sta dobili oznako ni priporočljivo, kar je pokvarilo povprečje sicer zelo kakovostnih preostalih 16 pnevmatik. Te so se namreč izkazale veliko bolje.

V tej dimenziji so na vrhu izstopale tri pnevmatike, pri katerih na testu niso zaznali večjih pomanjkljivosti. Najboljše ocene so pripadle Dunlopovi pnevmatiki wintersport 5, Michelinovi pnevmatiki alpin 6 in Goodyearovi pnevmatiki ultragrip performance+. Blizu je bila še Kleberjeva pnevmatika krisalp HP3, pri kateri pa so zaznali manjše slabosti na mokri cesti.

Na suhi in mokri cesti je bila sicer zmagovalka Bridgestonova pnevmatika blizzak LM005, saj je v obeh primerih dosegla z naskokom najboljšo oceno. Skupno zmago so ji odnesle slabše lastnosti na zasneženi cesti in velika obraba.

Na snegu je bila med vsemi najboljša Dunlopova pnevmatika wintersport 5, ki je bila tudi skupna zmagovalka testa med 17-palčnimi pnevmatikami. Na snegu je bila zelo dobra tudi Pirellijeva pnevmatika winter sottozero, ki pa je zato toliko slabša na suhi, mokri in poledeneli cesti.

Razlike v skupni oceni pnevmatik so bile sicer majhne in v negativnem smislu sta zares odstopali le omenjeni kitajski pnevmatiki znamk Goodride in Linglong.