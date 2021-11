Bomo že ta konec tedna dočakali prvo snežno pošiljko? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

November gre počasi proti koncu in ugibanja, kdaj lahko tudi v nižinah pričakujemo prvo snežno pošiljko, postajajo vse glasnejša. "Konec tedna bo snežilo v visokogorju. V noči na petek in v petek čez dan sicer nekaj snežink lahko pričakujemo tudi v nižjih delih države, a da bi zapadlo kaj več snega, je malo verjetno," je povedal dežurni prognostik Agencije RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

Jutranje temperature so se spustile pod ničlo, povprečne dnevne temperature se že nekaj dni gibljejo okoli šest stopinj Celzija. Če je lansko leto sneg prestolnico prvič pobelil 2. decembra, za zdaj nič ne kaže, da bo tudi letos tako.

Po besedah dežurnega prognostika naslednjih deset ali 14 dni ni videti, da bi po nižinah zapadlo kaj snega: "Ta konec tedna sneg pričakujemo nekoliko višje, v Gornjesavski dolini, na Jezerskem, mogoče kje na Koroškem. Meja sneženja bo ob začetku padavin med 1.200 in 1.700 metri, počasi pa se bo nižala."

Nekaj snežink lahko pričakujemo v noči na petek in v petek čez dan ter v noči na soboto. "Meja sneženja bo nizko, morda bo kje po nižinah začelo snežiti, a da bi zapadlo kaj več snega, je malo verjetno. Tudi če bi zapadel kakšen centimeter snega, bi ga takoj pobralo," je pojasnil Velkavrh.

V gorah bo ta konec tedna večinoma snežilo

Letos je sneg na Kredarici prvič zapadel konec septembra, mesec pozneje kot leto prej. Konec septembra je sneg pobelil tudi Vršič, Vogel in Zelenico.

Po podatkih Arsa je na Kredarici trenutno snežna odeja debela 45 centimetrov, na Kaninu 56 centimetrov. Dva centimetra so izmerili na Rogli, po en centimeter snega pa je na Zelenici, Vršiču in Pohorju.

Foto: Hribi.net

Temperature novembra v pričakovanih okvirih

Povprečna temperatura v novembru je med šest in sedem stopinj Celzija. "Letošnji november je bil tako do zdaj, kar zadeva temperature, v povprečju, samo en dan je bil malo nad povprečjem. Temperature so bile novembra v pričakovanih okvirih, malce topleje je bilo le na Primorskem," je pojasnil Velkavrh.