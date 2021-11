Vreme: oblačno bo, v četrtek pa takšna sprememba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V četrtek popoldan bo začelo deževati.

Danes bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Ponoči se bo pooblačilo na Primorskem ter v južni, do jutra tudi v osrednji Sloveniji, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Burja na Primorskem bo povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 0, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V sosednjih pokrajinah bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

V četrtek pooblačitev in dež

V četrtek dopoldne bo v delu Gorenjske, na Koroškem, v Prekmurju ter delu Štajerske delno jasno, ponekod bo dopoldne še megla. Drugod bo oblačno, okoli poldneva bo v zahodnih krajih začelo deževati. Popoldne bo občasno deževalo tudi ponekod v osrednjih in južnih krajih, pooblačilo se bo tudi nad preostalo Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V sosednjih krajih Italije ter v večjem delu Hrvaške bo oblačno, drugod bo sprva še deloma jasno, po nižinah tudi megleno. Čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le v krajih vzhodno od nas bo še ostalo deloma sončno. Od juga bo začelo deževati v sosednjih krajih Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju.

Dežnik bo pripomoček tudi v petek in soboto

V noči na petek se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo.

V petek in soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo v soboto pogostejše v zahodni polovici Slovenije. V soboto bo ob morju pihal jugo.