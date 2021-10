Zahod Italije zajelo obilno deževje

Obilno deževje ob obsežni vremenski fronti je danes povzročilo poplave na številnih območjih v Liguriji na zahodu Italije. Prekinjena je železniška povezava med Savono in Torinom, zaprte so tudi številne ceste in avtoceste. Na območju Savone so bregove prestopili številni vodotoki, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.