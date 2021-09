Toliko snega je zapadlo na Kredarici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To leto je sneg na Kredarici zapadel mesec dni kasneje kot lansko leto, snežna odeja pa je za polovico tanjša. Foto: ARSO/meteo.si

Na meteorološki postaji na Kredarici so danes zjutraj namerili pet centimetrov novozapadlega snega. Ta je zapadel v zadnjih dvanajstih urah in je prvi sneg po 2. juliju letos. Najnižja jutranja temperatura je znašala −0,5 stopinje Celzija. Po en centimeter snega je zapadlo tudi na Zelenici, Vršiču in Voglu.