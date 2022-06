Pri Šuštarjevih izkoriščanje delavcev in stalni videonadzor za mizerno plačilo

Pogoji za delo v pakirnici rib na Kozini so nemogoči, so razkrili v prispevku na Televiziji Slovenija. Gre za podjetje družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja.

Pogoji za delo v pakirnici rib na Kozini so nemogoči, so razkrili v prispevku na Televiziji Slovenija. Gre za podjetje družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja. Foto: TIna Deu

Lastnica podjetij Marinblu in Selea, družina Šuštar, ima zaposlenih okoli 20 delavcev. Obljubljali so 40-urni delovni teden in največ 20 plačanih nadur, je razkril eden od delavcev iz Bosne, a realnost je povsem drugačna.

"Že prvi mesec, januarja, sem imel nadure, a nakazila na račun ni bilo. Plača je bila bistveno nižja, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Februarja sem v povprečju delal po 12 ur na dan, pa sem imel še nižjo plačo. Če že kaj malega izplačajo za nadure, je to na roko. Ko sem naredil sto nadur, so mi dali 80 evrov na roko. S tem, da nam odbijejo za malico, za delovni vizum, zdravstvene preglede, Rosana Šuštar nam je odbila vse, kar bi moral plačati delodajalec," je povedal sogovornik.

Delal 30 ur skupaj, plačilo največ 3,9 evra na uro

Šuštarjevi delavce v pakirnico kličejo ob vsaki uri - ob nedeljah, praznikih, ponoči, v prostem času in tudi med bolniško odsotnostjo, je po poročanju MMC še razkril eden od delavcev, ki za plačilo dobi največ 3,9 evra na uro, ter opisal svoj najdaljši delovnik:

"Najprej sem delal v proizvodnji šest ur, nato sem naložil kombi in peljal ribe v 800 kilometrov oddaljeno Prago. Na Kozino sem se vrnil opolnoči, vsega skupaj 30 ur neprekinjenega dela. Ob enih ponoči sem prišel domov, ob petih zjutraj sem že moral začeti razvažati ribe po Sloveniji. Da nisem zaspal za volanom, sem se po telefonu pogovarjal s sorodniki."

Pod stalnim videonadzorom, s kazensko ovadbo pa v bran delavcem

Delavci so pod stalnim videonadzorom, prek aplikacije Viber so deležni opominov in graj, še razkrije sogovornik. Prostega časa nimajo, delavci so fizično, psihično, finančno in čustveno popolnoma izčrpani.

"Tukaj gre za evidentno situacijo sistematičnega izkoriščanja delavcev. Tako podjetje ne sme obstajati! In kar je še najbolj grozljivo, je to, da jih s premeteno manipulacijo poskušajo indoktrinirati, da so vsi v istem čolnu, torej lastnik (delodajalec) in delavci," se je za Televizijo Slovenija odzval Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Na koprsko sodišče je že prejšnji teden vložil kazensko ovadbo zoper podjetji Marinblu in Selea zaradi suma kršenja pravic delavcev.

Šuštarjevi pred televizijsko kamero niso hoteli in pisno zavrnili vse očitke, med njimi tudi ugotovitve inšpekcijskega nadzora v podjetju, češ da ni bilo nikoli nič narobe in nobenih prekrškov, še poročajo na portalu. A delovna inšpekcija je potrdila nasprotno - v preteklosti je bilo v podjetju več nadzorov, med katerimi so odkrili kršitve pri plačah, regresu, delovnem času ter tudi odmorih in počitku.