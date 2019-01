Študenti arhitekture: Profesorji nas izkoriščajo #foto

Pričakovana požrtvovalnost mladih arhitektov je zlorabljena za osebni karierni in poslovni interes posameznikov, pri tem pa dejavno sodelujejo tudi številni profesorji z naše fakultete, je v anonimnem pismu rektorju ljubljanske univerze Igorju Papiču zapisala skupina študentov arhitekture. Študenti opisujejo domnevno izkoriščanje bodočih diplomantov v arhitekturnih birojih, ki jih pogosto vodijo kar profesorji s fakultete, in poudarjajo, da so v to prisiljeni, saj drugače ne morejo dobiti potrebnih referenc in delovnih izkušenj.

"Smo skupina zaskrbljenih študentov in ogorčenih študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in želimo opozoriti na hude anomalije, ki se dogajajo na naši fakulteti in h katerim dejavno prispevajo prenekateri profesorji naše fakultete," rektorju ljubljanske univerze Igorju Papiču v anonimnem pismu sporoča skupina študentov arhitekture.

"Arhitekturni biroji s pridom izkoriščajo zagnanost in motivacijo študentov"

Projektantska podjetja po njihovih besedah od bodočih arhitektov pričakujejo veliko praktičnih in delovnih izkušenj. Veliko študentov zato že po prvem letniku začne delati v omenjenih podjetjih, saj se zavedajo, da brez izkušenj in referenc pozneje ne bodo dobili dela oziroma redne službe.

Posledica tega po njihovih besedah ni le podaljševanje študija, ampak tudi izkoriščanje bodočih diplomantov: "Arhitekturni biroji s pridom izkoriščajo izjemno zagnanost in motivacijo študentov, ki za malo denarja pri njih rišejo dolge ure. Te praviloma ob javnih natečajih, ko je prisotna časovna stiska, presegajo vse zakonske norme."

Kot poudarjajo, mladi diplomanti po končanem študiju težko dobijo delo oziroma redno službo. Številni mladi arhitekti so po njihovih besedah zaposleni kot prekarni delavci bodisi prek podjemnih pogodb bodisi kot samostojni podjetniki, čeprav naj bi pri tem obstajali vsi elementi delovnega razmerja.

"Prikrita delovna razmerja so sramota za državo in slovensko gospodarstvo"



Študentom arhitekture so podporo že izrazili v Gibanju za dostojno delo in pravično družbo. Predsednik omenjene neprofitne organizacije Borut Brezar je v pismu podpore poudaril, da bodo na željo študentov sprožili vsa pravna in druga sredstva, da bi mladim arhitektom zagotovili normalne delovne pogoje.



"Prikrita delovna razmerja so sramota za državo in slovensko gospodarstvo, ki beleži visoko gospodarsko rast, seveda v veliki meri ravno na plečih in na račun prekarnih delavcev," je v pismu poudaril Brezar.

Študenti: Pri izkoriščanju sodelujejo tudi profesorji s fakultete za arhitekturo

Kot so še poudarili avtorji pisma, pri izkoriščanju študentov sodelujejo tudi zaposleni s fakultete za arhitekturo: "Pri vsej tej zgodbi dejavno sodelujejo tudi nekateri profesorji naše fakultete (na žalost številni), ki imajo svoje arhitekturne biroje, v njih pa 'zaposlujejo' študente. Nemalokrat gre pri vsem tem tudi za delo na črno."

Kot poudarjajo, so v njihovi skupini številni posamezniki, ki so delali oziroma še delajo v arhitekturnih birojih profesorjev v eni od prekarnih oblik dela, velikokrat tudi na črno. Med profesorji, ki izkoriščajo in sooblikujejo omenjeni sistem, so po njihovih besedah tudi člani vodstva fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

S prošnjo za pojasnila glede omenjene problematike smo se obrnili tudi na vodstvo fakultete za arhitekturo in na vodstvo ljubljanske univerze. Odgovore in odzive obeh izobraževalnih institucij bomo objavili, ko jih bomo prejeli.