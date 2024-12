Elektroomarica sredi pločnika. Kaj pravijo na občini?

Mimoidoče že tedne razburja ali vsaj čudi elektroomarica, postavljena sredi pločnika pred športnim centrom Ilirija na križišču Celovške in Bleiweisove ceste v Ljubljani. Vprašanje o nenavadno postavljeni elektroomarici se je pojavilo tudi v več pobudah občanov – eni se o omarici šalijo, drugi pa so zgroženi, komu je padlo na pamet, da je omarico postavil sredi pločnika.

Na ljubljanski občini so za Siol pojasnili, da je lokacija omarice začasna in da jo bodo drugam prestavili prihodnji mesec. Kam naj bi jo prestavili, niso povedali.

Stanje pred gradnjo športnega centra Ilirija: elektroomarice ni niti v bližini pločnika, kaj šele na njem. Foto: Google maps Čeprav bi lahko iz njihovih pojasnil razumeli, da je omarica tam stala že prej – o stari omarici so za N1 razlagali tudi na Javni razsvetljavi –, pa je glede na posnetke Googlovih zemljevidov jasno, da to ne drži in da so jo tja prestavili med gradnjo športnega centra Ilirija.

Čeprav danes omarica, ki so jo vmes zagradili, zasede večji del pločnika, pa na občini menijo, da je prostora za udobno prehajanje pešcev, še vedno dovolj.

Pred dnevi so elektroomarico obdali z gradbeno ograjo. Foto: omrežje X/@IrenaSirena Ob tem so napovedali, da bodo z rekonstrukcijo križišča Celovška–Bleiweisova–Gosposvetska–Tivolska cesta v celoti preuredili površine za pešce in kolesarje na območju od podvoza na Celovški cesti do križišča pri športnem centru Ilirija.