Bazen na Iliriji že napolnjen z vodo. Kdaj pa bodo v njem tudi plavali? #video

"Točnega datuma še ne bom povedal. Tale datum otvoritve še malo skrivam iz dveh razlogov. Računam, da bomo do 15. decembra imeli tehnični pregled, ne samo za bazen, pač pa tudi za sosednji objekt in vse drugo, vključno z garažo. Po tehničnem pregledu bo 30 dni časa za odpravljanje napak," je včeraj ob zdaj že z vodo napolnjenem olimpijskem bazenu Ilirija razlagal ljubljanski župan Zoran Janković. "Lahko pa povem, da bo otvoritev proti koncu januarja," je le pojasnil.

Bazen bo v prvi vrsti namenjen plavalnim klubom, vaterpolistom in šolarjem, termini za rekreativce bodo tako na voljo bodisi zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, je še pojasnil župan. Ilirija pa ne bo edina bazenska pridobitev Ljubljane, tri mesece po otvoritvi te bo odprt še bazen v Vevčah, ki ima zunanji olimpijski bazen in 25-metrski notranji, je še obljubil župan.

Ljubljana bo po desetletjih le dočakala olimpijski bazen. Foto: Božidar Kolar/STA

V novem športnem centru Ilirija ne bo le pokrit olimpijski bazen, ki ga Ljubljana čaka že desetletja, pač pa bo v kompleksu še manjši ogrevalni bazen, kar bo omogočalo tudi izvedbo večjih mednarodnih plavalnih tekmovanj. V spremljajočih prostorih bodo še Muzej Stanka Bloudka, večja dvorana za rekreacijo, odbojko in košarko, manjša dvorana za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorana za borilne športe. Za šolarje in vse druge bo dostop do bazena tudi varnejši, saj so zgradili podhod pod železniško progo iz parka Tivoli.

Kot je pri velikih gradbenih projektih bolj kot ne običajno, se je gradnja močno zavlekla in tudi močno podražila. Gradnjo objekta je izvedla družba Macro5, ki je dela začela februarja 2022. Projekt bi moral biti po prvotnem načrtu končan že lanskega oktobra, ko smo letos spomladi obiskali gradbišče, je bil kot rok otvoritve bazena postavljen na september. Zdaj je rok za dokončanje del postavljen 24. november.

"Lahko povem, da bo otvoritev proti koncu januarja," obljublja ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: Božidar Kolar/STA

"Projekt je imel 16 aneksov in pogodbena vrednost za ta in sosednji objekt je znašala okoli 44,5 milijona evrov, končni obračun pa se bo videl ob primopredaji," je še povedal župan Janković, a so pri časniku Delo že pred časom izračunali, da bo končna cena projekta veliko višja. Po zadnji oceni naj bi presegla 68 milijonov evrov.

