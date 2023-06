Prelomni dogodek za Slovensko vojsko

Minister za obrambo Marjan Šarec in državni sekretar Damir Črnčec sta z grozdi slovenskih podjetij podpisala pogodbi in pismo o nameri za več raziskovalno-razvojnih in investicijskih projektov. "Danes smo priča prelomnemu dogodku na področju raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti ministrstva za obrambo," je poudaril Šarec.

Šarec in direktor podjetja Valhalla Turrets Miloš Milosavljević sta podpisala pogodbo o razvoju daljinsko vodenega sistema zračne obrambe Mangart 25, ki bo integriran v kupolo oklepnega vozila 4 x 4 oshkosh.

Navedeni tehnološki model sistema zračne obrambe bo opremljen s topom kalibra 25 milimetrov, s katerim se bo lahko prestrezalo brezpilotne letalnike in druga zračna plovila oziroma se bo lahko uporabljal za streljanje ciljev na zemlji na razdalji do 3.000 metrov. Nameščeni bodo tudi mitraljez kalibra 7,62 milimetra, elektrooptična namerilno-opazovalna naprava in radar AESA (angleško Active Electronically scanned Array).

Sistem bo mogoče namestiti tudi na druga vojaška vozila

Oborožitvena postaja bo modularna in jo bodo z manjšimi prilagoditvami lahko namestili na druga vozila Slovenske vojske ali jo opremili z orožji drugačnega kalibra ter z dodatnimi podsistemi, kot so sistem za opozarjanje na lasersko označevanje, akustični senzor strelov, protioklepni raketni vodeni sistem, rakete zemlja-zrak, brezpilotni letalniki, ali z algoritmi strojnega učenja ter umetne inteligence v sistemih odkrivanja, identifikacije in sledenja ciljev.

Na ministrstvu za obrambo pričakujejo, da bo projekt v 24 mesecih od podpisa pogodbe v celoti izvedel konzorcij slovenskih podjetij ASH, Guardiaris, Carboteh Technologies, Leokom in Valhalla Turrets kot vodilno podjetje v konzorciju. Vrednost projekta je nekaj več kot 4,914 milijona evrov z vključenim DDV.

"Konec stigmatizacije vsega, kar je povezano z vojsko"

"S tem podpisom je verjetno konec nekega dolgega obdobja stigmatizacije vsega, kar je povezano z vojsko in obrambno industrijo. V konzorciju nas je pet podjetij, a poleg teh jih je še sedem ali osem, ki bodo izdelovala določene komponente, kar seveda pomeni dodatna delovna mesta, dodatne davke za državo in zaposlovanje mladih inženirjev. V konzorciju je povprečna starost zaposlenih pod 30 let. To so mladi slovenski inženirji, ki se veselijo kompleksnega projekta. V konzorciju smo podobne produkte že izdelali za nemško vojsko, trenutno delamo pri nemško-švicarskem projektu. Pri tem slovenskem projektu bomo tako uporabili najboljše prakse, ki smo jih do zdaj pridobili," je po podpisu pogodbe dejal Milosavljević.

Šarec in direktor podjetja Valhalla Turrets Miloš Milosavljević sta podpisala pogodbo o razvoju daljinsko vodenega sistema zračne obrambe Mangart 25, ki bo integriran v kupolo oklepnega vozila 4 x 4 oshkosh. Foto: Mors

Tudi vojaški tabori bodo energetsko neodvisni

Minister je v nadaljevanju z direktorjem združenja TECES Matejem Gajzerjem podpisal pismo o nameri glede sodelovanja pri izvajanju evropskega projekta INDY. Gre za projekt zasnove energetsko učinkovitih razmestljivih in neodvisnih vojaških taborov kot enega izmed prvih strateških projektov ozelenitve evropskega obrambnega sektorja. V projektu sodeluje devet držav Evropske unije z 22 podjetji in znanstvenimi ustanovami. Slovenija je v konzorciju podjetij in ustanov vodilna država. Vrednost projekta znaša 14,2 milijona evrov, v celoti pa ga financira Evropski obrambni sklad. Skupaj z ljubljansko in mariborsko univerzo ter podjetjem Kolektor Setup bodo slovenski deležniki prejeli več kot 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Združenje TECES in ministrstvo za obrambo ta projekt koordinirata.

"Področje energetske učinkovitosti v obrambi je popolnoma mlad in nedorasel otrok. Gre za veliko priložnost za vse nas. Veseli me, da je ministrstvo za obrambo prepoznalo to priložnost, ki se ponuja v evropskem obrambnem prostoru. Za razliko od večine drugih rešitev, ki so običajno višje razvite najprej na obrambnem področju in se kasneje prenašajo na civilno področje, je tukaj obratno," je pojasnil Gajzer.

Minister in direktor združenja TECES Matej Gajzer sta podpisala pismo o nameri glede sodelovanja pri projektu zasnove energetsko učinkovitih razmestljivih in neodvisnih vojaških taborov. Foto: Mors

Brezpilotni letalnik bo odkrival jedrske, kemične in biološke grožnje

Črnčec in direktor podjetja Arctur Tomi Ilijaš pa sta podpisala pogodbo za nakup brezpilotnega letalnika za odkrivanje jedrske, radiološke, kemične in biološke (JRKB) nevarnosti.

Pogodba izhaja iz evropskega projekta Stalnega strukturnega sodelovanja, ki ga vodi Avstrija, poleg Slovenije sodelujeta še Hrvaška in Madžarska, namenjen pa je razvoju obrambnih zmogljivosti Evropske unije na področju JRKB. V projektu sodelujejo slovenska podjetja C-Astral, Mil Sistemika, IOS, Onedrone in novogoriški Arctur kot vodilno podjetje v slovenskem konzorciju.

Brezpilotni letalnik bo namenjen prepoznavanju situacije JRKB v kontaminiranem območju. Te zmogljivosti bodo omogočale zgodnje zaznavanje navedenih nevarnosti, hiter odziv in ukrepanje tako za obrambo Slovenije kot za potrebe tako imenovane dvojne uporabe ob naravnih in drugih nesrečah, s čimer bo zagotovljena višja stopnja varnosti JRKB in zaščite za ljudi, naravne vire in materialna sredstva. Vrednost pogodbe za nakup brezpilotnega letalnika znaša dobrih 1,153 milijona evrov skupaj z DDV, vključuje pa komplet dobave sistema brezpilotnega letalnika z usposobljenimi piloti in operaterji do avgusta prihodnjega leta.

"Gre za tehnološko zelo dovršen sistem, ki je plod razvoja slovenskih podjetij. Takšnega sistema na trgu še ni. Uporaben je tako za vojaške kot civilne namene. Sistem omogoča zaznavanje radioaktivnosti na določenih kontaminiranih območjih ter tudi bioloških in kemičnih groženj. To opremo nameravamo prodajati tudi drugje po svetu," je poudaril Ilijaš.

Državni sekretar Damir Črnčec in direktor podjetja Arctur Tomi Ilijaš sta podpisala pogodbo za nakup brezpilotnega letalnika za odkrivanje jedrske, radiološke, kemične in biološke (JRKB) nevarnosti. Foto: Mors

"Za raziskave in razvoj prihodnje leto več kot dva odstotka obrambnega proračuna"

"Ta dogodek je krona naših prizadevanj. Danes smo na področju raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti ministrstva za obrambo priča prelomnemu dogodku, s katerim se naši načrti za povečanje zmogljivosti Slovenske vojske in obrambnega sistema iz idej spreminjajo v konkretne rezultate. Današnji podpis pogodb in pisma o nameri pa ne pomeni le, da krepimo vojaške zmogljivosti, ampak tudi slovensko obrambno industrijo, se pravi domače znanje, domače gospodarstvo in tudi domačo akademsko sfero," je pojasnil Šarec.

"Po letih stagnacije na področju investicij začenjamo nov cikel vlaganj v modernizacijo in opremljenost Slovenske vojske. Večina rezultatov bo uporabna tako na obrambnem področju kot za širše družbene namene. Bližamo se tudi cilju, da bomo za raziskave in razvoj namenjali dva odstotka obrambnega proračuna. Že v letošnjem letu smo za to področje namenili 13 milijonov evrov, prihodnje leto pa bomo 23 milijonov evrov, s čimer bomo celo presegli omenjena dva odstotka," je sklenil.