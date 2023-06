Šarec o Pahorju: On je zadnji, ki lahko daje tovrstne ocene

Marjan Šarec je na svojem profilu na Facebooku med drugim ostro kritiziral nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja. "Lonček je pristavil tudi nekdanji predsednik republike, ki je bil tiho ob vseh kršitvah, solzivcu na ljubljanskih ulicah, uničevanju STA in RTV Slovenija, danes pa je nenadoma poln nasvetov aktualnemu predsedniku vlade. Govori celo, da vlada deluje razdiralno. Tudi če bi to držalo, a smo svetlobna leta daleč od tega, je on zadnji, ki lahko daje tovrstne ocene," je zapisal minister za obrambo.

Na svojem profilu na Facebooku je slovenski minister za obrambo Marjan Šarec objavil zapis, v katerem se je dotaknil dnevnopolitičnih tem. Izpostavil je, da se na ta način ni oglasil že dlje časa, a da si bo danes to dovolil.

"Nujno je čim bolj umakniti vsakršno politiko iz odločanja na RTV Slovenija"

Šarec je mnenja, da je bila RTV Slovenija vedno zanimiva za politiko in da to ni nobena skrivnost. A zanimiv je bil pravzaprav le informativni program, medtem ko za druge vsebine takega interesa ni bilo. "Zato je nujno čim bolj umakniti vsakršno politiko iz odločanja na RTV Slovenija. Novi zakon je bil sprejet ravno s tem namenom in upam, da se bo to začelo udejanjati po prvem sklicu novega Sveta RTV Slovenija," je zapisal Šarec.

Šarec: Oh, kako zlagano je vse to skupaj

Obsodil je hujskaštvo in poudaril, da smo lahko v preteklem tednu videli, kam to pripelje, ko so nekateri prišli pred hišo RTV in začeli obračunavati z zaposlenimi. Večinoma verbalno, a nekateri so šli še dlje. "Ob dejstvu, da jim ravno vodstvo te hiše omogoča televizijske prenose shodov, trdijo, da jih mediji ignorirajo. Oh, kako zlagano je to vse skupaj. Na shodih molijo očenaš, hkrati pa napadajo, zmerjajo in žalijo vse, ki mislijo drugače," je opozoril Šarec.

Dokler ne bodo ustanovili svoje stranke, gre zgolj za volka v ovčji preobleki

Da ga obdajajo podobne misli kot glede RTV, meni tudi glede ustanavljanja "miselnih in sodelovalnih platform". "Nihče jim ne krati pravice ustanoviti društva in govoriti o prihodnosti Slovenije, a kaj, ko gre za dva poslanca največje opozicijske stranke, katere predsednik govori o državljanski vojni, spodbuja zgoraj omenjene proteste, ima zaničljiv odnos do medijev, ne dviguje sodne pošte itd. … Ko bodo ustanovili svojo stranko, ki se bo jasno zavzela za obsodbo prej navedenega, bomo verjeli, da so nameni resni. Ali pa se vsaj opredelili do vsega tega. Dotlej gre zgolj za volka v ovčji preobleki. Sladke besede z uničujočo močjo," je še v zapisu dodal Šarec.

Kritičen tudi do nekdanjega predsednika republike

