Marjan Šarec: Spoznali smo, kako krhka vrednota je mir

Na današnji dan leta 1991 je z urjenjem začela prva generacija nabornikov Slovenske vojske (SV), ki je nasledila teritorialno obrambo. Za razliko od prejšnjih let, ko so bile slovesnosti ob tej priložnosti bolj namenjene notranji javnosti, je obrambno ministrstvo v soboto slovesnost namenilo splošni javnosti.

Kot je na protokolarnem delu sobotne prireditve v dvorani Stožice povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar je vojska tokrat transparentno pokazala širok nabor različnih znanj, tehnike in tehnologije. "Zelo se mi zdi pomembno, da se ponovno začnejo tkati močnejše vezi, razumevanje in naklonjenost med vojsko in družbo, med uniformiranimi pripadniki Slovenske vojske in prebivalci v različnih okoljih," je poudarila.

Obrambni minister Marjan Šarec je na slovesnosti dejal, da bo vojska vedno in povsod pripravljena priskočiti na pomoč človeku v stiski in spomnil, da je tako bilo tudi ob nedavnih naravnih nesrečah, med požarom na Krasu in ob pomanjkanju vode v Slovenski Istri.

Nov investicijski cikel za modernizacijo slovenske vojske

Nadalje smo v zadnjem letu spoznali kako krhka vrednota je mir, je poudaril Šarec. Zato se mu zdi toliko bolj pomembno, da se je začel nov investicijski cikel, ki bo vojsko moderniziral in opremil ter omogočil vlaganja v raziskave in razvoj.

Tudi načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš je v nagovoru izpostavil ukrepe na področju prihodnje modernizacije in razvoja Slovenske vojske ter njene kadrovske krepitve. Izrazil je prepričanje, da je veliko zanimanja na dopoldanskem delu prireditve in napolnjena dvorana izraz zaupanja državljanov v vojsko.

Dogajanje ob dnevu Slovenske vojske je nosilo naslov Srce pod uniformo, srce za domovino in tudi na ta način ponazarjalo poslanstvo Slovenske vojske - biti v službi domovine in njenih državljank in državljanov.