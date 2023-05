Ukrajina odlikovala Šarca in Črnčeca

Andrij Taran, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji, je ministru za obrambo Marjanu Šarcu in državnemu sekretarju na ministrstvu za obrambo Damirju Črnčecu podelil odlikovanji za prispevek k poglabljanju odnosov med državama in pomoč pri obrambi zoper rusko agresijo.

Slovenski minister za obrambo Marjan Šarec in državni sekretar Damir Črnčec sta od Ukrajine prejela odlikovanji za pomemben prispevek k poglabljanju odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino ter za podporo in pomoč Slovenije k uspešni obrambi Ukrajine zoper rusko agresijo. Odlikovanje jima je v imenu ukrajinskega obrambnega ministrstva vročil veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Andrij Taran.

Minister Marjan Šarec je za podporo in pomoč Slovenije Ukrajini prejel častni znak, medtem ko je državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec odlikovan z medaljo za pomoč oboroženim silam Ukrajine.

Na dogodku je veleposlanik Andrij Taran poudaril: "Današnja podelitev priznanj je izraz hvaležnosti ukrajinske vojske in Ukrajincev našim slovenskim prijateljem, ministru in državnemu sekretarju za odločno podporo suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine ter za njun pomembni osebni prispevek v procesu odločanja slovenske vlade o zagotavljanju vojaške pomoči Ukrajini v boju proti obsežni agresiji ruskega napadalca."

Veleposlanik @UKRinSLO Andrij Taran 🇺🇦 je v imenu ukrajinskega obrambnega ministrstva @DefenceU vročil častni znak ministru @sarecmarjan in medaljo za pomoč oboroženim silam Ukrajine državnemu sekretarju dr. @DamirCrncec. pic.twitter.com/chRINRgPgI — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) May 19, 2023

Ukrajina že večkrat izrazila hvaležnost Sloveniji za pomoč

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov sta se Sloveniji že večkrat zahvalila za vsestransko pomoč Ukrajini. Slovenija od začetka vojne izkazuje podporo na politični, humanitarni, materialni in vojaški ravni. Po mnenju Ukrajine je vojaška in nevojaška pomoč Slovenije Ukrajini cenjena, donirana oprema in pomoč pa sta pomagali tako k uspešni obrambi države kot tudi k lajšanju življenja prebivalstva ob napadih na kritično infrastrukturo, kar Slovenijo postavlja visoko na lestvico podpornikov Ukrajine.

Minister Reznikov se je ministru Šarcu posebej zahvalil za obisk v Ukrajini konec novembra 2022 kot znak solidarnosti v trenutkih, ko je bila Ukrajina izpostavljena silovitim napadom na energetske in druge sisteme kritične infrastrukture, od katere je odvisno življenje civilnega prebivalstva.

Taran je na podelitvi še dejal: "Obrambni ministrstvi naših držav dejavno sodelujeta na številnih področjih. Vzpostavljeni so prijateljski osebni odnosi na ravni vodstev ministrstev, med veleposlaništvom Ukrajine in ministrstvom za obrambo pa poteka tudi plodna stalna komunikacija. Najpomembnejše pa je, da je ministrstvo za obrambo s svojim vodstvom naš zanesljivi prijatelj."

Tako minister kot državni sekretar sta se iskreno zahvalila za prejeti odlikovanji, ki sta dokaz, da skupaj verjamemo v zmago Ukrajine, ki je žrtev agresije in ki je na poti vnovične vzpostavitve zemeljske suverenosti.