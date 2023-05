Nekdanji predsednik Borut Pahor je sicer poudaril, da je vlada premierja Janeza Janše sklep o razglasitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja sprejela po izgubljenih parlamentarnih volitvah, ko je opravljala le še tekoče posle. Poleg tega se je za tak sklep odločila, ne da bi na primeren način oblikovala širšo javno podporo, zaradi česar se kot predsednik republike ni odzval s kakšno posebno izjavo, spomenico ali dogodkom. "Vendar pa poudarjam, da sem razloge in potrebo za tak dan spomina že dolgo čutil in sem zato tak sklep sprejel z odobravanjem," je razložil.

Brez predhodne razprave in javne podpore pa je po njegovih besedah delovala tudi Golobova vlada, ki je zdaj dan spomina, ki bi ga zaznamovali 17. maja, ukinila. "Dejstvo, da je podobno ravnala tudi vlada premierja Janše pred letom dni, v nobenem smislu ne opravičuje tega neprimernega in nesprejemljivega ravnanja vlade premierja Goloba," je zapisal Pahor.

Po njegovih besedah ob nespornem dejstvu, da so žrtve komunističnega nasilja bile, to, da smo ostali brez dneva spomina nanje, ni samo slabo in narobe, temveč je v luči drugih odločitev te vlade, kot je po njegovem mnenju ukinitev muzeja osamosvojitve, skrb vzbujajoče. "Vse te odločitve precej hitro in nepotrebno trgajo družbeno soglasje, ki se je vzpostavljalo v zadnjih 15 letih glede primernega političnega govora in ravnanja glede naše polpretekle zgodovine, ki je dosegla intelektualni in politični vrh z izjavo SAZU Slovenska sprava," je opozoril Pahor.

Tega po njegovem mnenju ne spremeni niti dejstvo, da 23. avgusta zaznamujemo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih sistemov. "Ker je spomin na žrtve fašizma in nacizma v Sloveniji primerno obeleževan, se je 23. avgust naravno ponudil kot edina priložnost, da smo se ob njem spominjali predvsem žrtev komunističnega nasilja, čeprav bi bilo bolje, da bi se na tisti dan spominjali žrtev vseh totalitarnih sistemov, kar je tudi njegovo bistvo," je še poudaril nekdanji predsednik.