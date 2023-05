Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik NSi Matej Tonin in predsednik SDS Janez Janša sta se ostro odzvala na ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja.

Kot je Janša zapisal na Twitterju, gre za eno najbolj zavržnih in sramotnih odločitev v zgodovini samostojne Slovenije, ki je "žalitev za vsakogar, ki premore vsaj trohico sočutja do sočloveka". S tem je vlada po njegovem mnenju "napovedala novo državljansko vojno".

Vladi očita rehabilitacijo komunističnih zločinov ter hkratno izničevanje "izjemnih spravnih naporov generacije, ki je Slovenijo demokratizirala in osamosvojila", je še zapisal Janša. Vladi je celo očital, da je "pripravljena spet polniti jame in rudniške jaške z drugače mislečimi".

Na odločitev vlade se je odzval tudi predsednik NSi Matej Tonin. "Med nami je veliko ljudi, ki so v času prejšnjega režima trpeli, nekateri so celo izgubili svoje najbližje," je zapisal na Twitterju. Po njegovem mnenju ne gre za vprašanje, kdo je bil na "pravi strani zgodovine", ampak za osnovno civilizacijsko normo in pietetno dejanje. "Aktualna vlada te širine žal ne premore," je dodal.

Vlada: Praznik brez javne razprave

Vlada je namreč na torkovi dopisni seji preklicala sklep o razglasitvi 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tega je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janše maja lani, v času, ko je opravljala tekoče posle. Kot so tedaj pojasnjevali, so pri tem izhajali iz civilizacijske norme, da povzročitelje nasilja in zla dejanja merimo po istih merilih.

Aktualna vlada je opozorila, da je bil takšen sklep tedaj sprejet le nekaj dni pred 17. majem, brez javne in strokovne razprave. To je bil tudi razlog za razveljavitev sklepa, so v torek zapisali v sporočilu.

Razveljavitev sklepa je bila že v torek objavljena v uradnem listu, kar pomeni, da velja že danes, ko naj bi zaznamovali omenjeni nacionalni dan. V Civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo, Vseposvojitev, Novi Slovenski zavezi in Združenih ob lipi sprave so sicer že v torek zvečer pripravili spominsko slovesnost.