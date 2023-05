Filmska akcija slovenskih vojakov v naselju, ki ga je zasedel sovražnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski vojaki so na misiji zveze Nato na Slovaškem izvedli prikaz bojnega delovanja v urbanem naselju. Z razburljivo akcijo so vdrli v vas in jo iztrgali iz sovražnikovih rok.

"Danes smo prikazali eno od bolj zahtevnih oblik bojevanja, in sicer bližinsko bojevanje v naseljenem območju. Akcija je potekala v več fazah. Najprej smo z vozili zavarovali ožje območje vasi, nato smo vzpostavili lokalno podporo, s katero smo zavarovali vstopno točko v objekt. Po vstopu smo zavzeli prvo sobo in vzpostavili varno točko za nadaljnje faze ter od tam nadaljevali po segmentih," je dogajanje na vadišču blizu kraja Lest, okoli 70 kilometrov severno od madžarske meje, opisal poveljnik voda, poročnik Alen Halilovič.

"Bližinsko bojevanje v naseljenem območju spada med zahtevnejše oblike bojevanja," poudarja poveljnik voda, poročnik Alen Halilovič. Foto: Aleksander Kolednik

Po njegovih besedah priprave na tovrstno vajo potekajo približno dva tedna, saj je treba pripraviti vso opremo za vojake, med katero je tudi dodatna oprema za vstop v objekt, kot so sekire in lestve. Ob tem je zelo pomembno, da se natančno določi vloga vsakega vojaka v akciji.

Tovrstne vaje naši vojaki izvajajo tudi s pripadniki tujih oboroženih sil, pri čemer se ponavadi sporazumevajo v angleščini in z različnimi signali, zato jim komunikacija ne predstavlja težav, pojasnjuje Halilovič.

Naši vojaki so med vajo prikazali tudi oskrbo ranjenega kolega. Kako so ga umaknili z bojišča in ga z osemkolesnikom Svarun znamke Patria odpeljali na varno, si poglejte spodaj.

Major Bantan: Pripadniki Slovenske vojske so zelo motivirani

S prikazanim je bil zadovoljen tudi major Primož Bantan, poveljnik drugega kontingenta Slovenske vojske. "Pripadniki so ves čas misije na vsaki vaji delovali zelo motivirano. Z vsakim delovanjem so pokazali izredno usposobljenost," je povedal.

Kot je dejal, vsa oprema, ki jo na misiji uporablja Slovenska vojska, dosega vse standarde. Tudi osemkolesniki Svarun znamke Patria so se izkazali za zelo uporabna vozila, "ki z lahkoto premagujejo zahteven teren na vadišču".

Major Primož Bantan poveljuje drugemu kontingentu Slovenske vojske na misiji na Slovaškem. Trenutno je v oporišču blizu kraja Lest 112 pripadnikov, od tega tri pripadnice Slovenske vojske, pri čemer jih večina prihaja iz motorizirane čete 74. pehotnega polka 72. brigade. Foto: Aleksander Kolednik

Ves čas misije pozorno spremljajo tudi rusko agresijo na Ukrajino, zaradi katere se je zveza Nato odločila za namestitev vojaških enot na Slovaškem in v drugih državah na vzhodnih mejah zavezništva.

"Predstavniki bataljona enkrat tedensko prejmemo obveščevalne podatke iz Ukrajine. Predstavijo nam pomembnejše dogodke, na podlagi katerih poveljnik bataljona skupaj s svojim štabom prilagodi usposabljanja v smeri uporabe čim več taktik in tehnik, ki so se pojavile na bojišču," je pojasnil.

Vaja slovenskih vojakov je potekala v zapuščenem vojaškem oporišču iz časov, ko je bila nekdanja Češkoslovaška še članica Varšavskega pakta. Danes objekte uporabljajo kot poligon za urjenja pripadnikov oboroženih sil zveze Nato. Foto: Aleksander Kolednik

Drugi slovenski kontingent sicer počasi končuje svojo polletno misijo na Slovaškem. Konec maja bo dolžnosti predal tretjemu kontingentu.

Na Slovaškem je trenutno 112 slovenskih vojakov, od tega tri ženske. Odločitev o njihovem sodelovanju v Natovi bojni skupini na Slovaškem v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (angleško enhanced Vigilance Activities – eVA) je vlada sprejela marca lani. Znotraj bojne skupine sodelujejo Češka kot vodilna država ter Slovaška, Nemčija, ZDA in Slovenija, ki skupaj sestavljajo bataljonsko bojno skupino.

Nato vojake lani namestil tudi na Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji

Odločitev o ustanovitvi eVA, v okviru katere je zveza Nato svoje vojake poleg Slovaške namestila tudi na Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji, je zavezništvo sprejelo kot odgovor na ruski napad na Ukrajino. "Ustanovitev Natove eVA pomeni sporočilo kohezije in solidarnosti. Ti ukrepi povečujejo pripravljenost, odvračajo agresijo in jasno kažejo trdno zavezanost Nata obrambi vseh zaveznic," poudarjajo v Slovenski vojski.

Aktivnosti Slovenske vojske na Slovaškem zajemajo predvsem vaje, usposabljanja in druge mirnodobne aktivnosti, vključno z ukrepi za zaščito sil bojne skupine.

Slovenski vojaki tudi v Latviji

Ob že obstoječih štirih bojnih skupinah v baltskih državah in na Poljskem, kamor je Nato sklenil namestiti svoje enote leta 2016 zaradi ruske zasedbe ukrajinskega polotoka Krim, ima tako Nato od lani razporejenih osem večnacionalnih bojnih skupin v državah vse od Baltika pa do Črnega morja. Poleg že omenjene Slovaške v misijah na vzhodnih mejah zveze Nato Slovenska vojska sodeluje tudi v operaciji v Latviji.