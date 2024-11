Predsednica EIB: V Sloveniji vidimo velik potencial za nadaljnje naložbe

Pri Evropski investicijski banki (EIB) vidijo velik potencial za nadaljnje naložbe v Sloveniji, je po srečanju s finančnim ministrom Klemenom Boštjančičem dejala predsednica banke Nadia Calvino. Nabor slovenskih projektov v obravnavi je obsežen in vključuje področja, kot so prometna in energetska infrastruktura ter podpora podjetjem, je poudarila.

EIB je največji mednarodni posojilodajalec Sloveniji na ključnih področjih, kot so prometna in energetska infrastruktura ter razvoj kapitalskih trgov za zagotavljanje finančne podpore slovenskim malim in srednje velikim ter zagonskim podjetjem, je v izjavi za medije dejala Nadia Calvino.

V Sloveniji po njenih besedah vidijo velik potencial za nadaljnje sodelovanje in nadaljnje naložbe. "Slovenija ima v obravnavi precejšnje število projektov, ki presegajo prometno in energetsko infrastrukturo ter vključujejo podporo tisočim malim in srednje velikim podjetjem, zagonskim podjetjem in tudi cenovno dostopna stanovanja," je dejala.

EIB pripravljena posoditi denar za javna stanovanja

V današnjem pogovoru z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem sta sogovorca izpostavila pomen osredotočanja na podnebne ukrepe, energetsko neodvisnost, digitalizacijo, regionalni razvoj, razvoj kapitalskih trgov in dostopna stanovanja.

"Pripravljeni smo podpreti vlado s finančnimi sredstvi in tudi tehničnim znanjem za izgradnjo 20.000 cenovno dostopnih in neprofitnih stanovanj, ki jih načrtujejo v prihodnjih letih," je poudarila.

Obisk Calvino potrjuje trdno partnerstvo med EIB in Slovenijo, je prepričan minister Boštjančič.

Sodelovanje z EIB je slovenskim institucijam omogočilo izvedbo projektov, ki jih po ministrovih besedah brez finančnih in strokovnih virov skupine ne bi bilo mogoče izvesti, denimo na področju modernizacije prometne infrastrukture.

"Prav tako so bila sredstva EIB nepogrešljiva pri razvoju energetske infrastrukture, ki nam pomaga na poti k doseganju podnebnih ciljev in prehodu v nizkoogljično gospodarstvo," je dejal. Pomemben segment sodelovanja sta po njegovem prepričanju tudi podpora malim in srednje velikim podjetjem ter podpora slovenskim raziskavam in inovacijam.

"Slovenija je predana ciljem zelenega prehoda, krožnega gospodarstva in digitalizacije, pri čemer računamo na nadaljnjo podporo EIB, ki je bila že do zdaj zanesljiv partner pri financiranju teh naših ključnih preobrazb. Verjamem, da bo naše nadaljnje sodelovanje zgled uspešnega povezovanja med nacionalnimi cilji in evropskimi prioritetami," je pojasnil minister.

Tehnologije za zeleni prehod

Na novinarsko vprašanje glede financiranja projektov s področja jedrske energije je Calvino pojasnila, da EIB financira vse ključne tehnologije za zeleni prehod. Kot je dejala, so na jedrskem področju konec lanskega leta financirali velik projekt v Romuniji za pridobivanje tritija, enega od elementov za jedrsko gorivo.

Na jedrskem področju so sicer večinoma financirali projekte z vidika varnosti in zaščite, raziskav in razvoja ter gorivnega cikla, je pojasnila.

Boštjančič in Calvino sta se na današnjem pogovoru dotaknila tudi projekta Jek 2, je potrdil minister. "Ampak na precej visokem nivoju, ker tudi sami veste, v kateri fazi je ta projekt. Tako da se seveda nikakor še ne pogovarjamo o kakšnih konkretnih številkah, smo se pa pogovarjali o izkušnjah, ki jih imamo mi v razgovorih z drugimi potencialnimi investitorji," je povedal.

Calvino na evropski turneji

Za Calvino, ki je vodenje EIB prevzela z začetkom letošnjega leta, je to prvi obisk v Sloveniji. Obisk je del turneje predsednice EIB po državah članicah EU.

Predsednica EIB se bo danes popoldne srečala tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom.

EIB je v zadnjih petih letih v projekte v Sloveniji vložila več kot milijardo evrov. Lani je v Slovenijo investirala 359 milijonov evrov, pri čemer se je osredotočila na trajnostni promet in prizadevanja za razogljičenje. Med največjimi lanskimi projekti je Calvino spomnila na 250 milijonov evrov vredno posojilo za drugi tir med Divačo in Koprom.