Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec leta 2023 znašale 22,1 milijarde evrov in so se glede na leto prej povečale za 1,8 milijarde evrov oz. za 9,1 odstotka. Največja vlagateljica je bila Avstrija, izhaja iz publikacije Banke Slovenije o neposrednih naložbah. Neposredne naložbe Slovenije v tujini so medtem znašale 9,4 milijarde evrov.

Avstrija kot največja tuja neposredna vlagateljica je imela konec lanskega leta v Sloveniji 21,6 odstotka vseh naložb, vlagala pa je predvsem v predelovalno dejavnost ter dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Sledi Luksemburg (13,1 odstotka) z glavnino naložb v finančno in zavarovalniško dejavnost ter Švica (11 odstotkov) z glavnino naložb v predelovalno dejavnost. Četrta največja vlagateljica v Slovenijo je bila Nemčija (8,7 odstotka) z glavnino naložb v predelovalno dejavnost in dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, peta pa Hrvaška (7,6 odstotka) z večino naložb v dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, izhaja iz danes objavljene publikacije Banke Slovenije.

Tujim investitorjem izplačanih za milijardo evrov dobičkov

K lanskemu povečanju neposrednih naložb v Sloveniji so tuji lastniki največ prispevali z reinvestiranjem dobičkov, vlaganjem v lastniški kapital in transakcijami povečanja dolžniškega financiranja. Tujim investitorjem je bilo izplačanih za milijardo evrov dobičkov, kar je nekoliko manj kot v letu 2022.

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji se vse od leta 2017, od katerega Banka Slovenije v tokratnem poročilu navaja podatke, povečevale. Leta 2017 so znašale 14 milijard evrov, leta 2021 pa 18,8 milijarde evrov.

Največ slovenskih naložb na Hrvaškem

Slovenske neposredne naložbe v tujini so se lani povečale za 800 milijonov evrov oz. za 9,7 odstotka. Največ jih je bilo na Hrvaškem, 35,4 odstotka, kjer so prevladovale naložbe v obliki nepremičnin slovenskih gospodinjstev ter investicije v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Sledile so naložbe v Srbiji (20,4 odstotka) in Bosni in Hercegovini (6,7 odstotka), v obeh državah s prevladujočimi investicijami v finančne in zavarovalniške dejavnosti. Četrta največja država prejemnica slovenskih neposrednih naložb je bila Severna Makedonija (5,9 odstotka), kjer so slovenski vlagatelji največ investirali v finančne in zavarovalniške dejavnosti. Na petem mestu je bila Ruska federacija (5,6 odstotka vseh neposrednih naložb), večinoma z investicijami v predelovalne dejavnosti.

Leta 2023 so slovenski investitorji opravili za 800 milijonov evrov transakcij povečanja neposrednih naložb, večinoma v obliki reinvestiranih dobičkov (400 milijonov evrov), vlaganja v lastniški kapital (200 milijonov evrov) ter povečanja financiranja družb v tujini (200 milijonov evrov). Gospodarske družbe v tujini so slovenskim lastnikom lani izplačale 276 milijonov evrov dobičkov, kar je za dobrih 42 odstotkov več kot v 2022.