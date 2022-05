Pozor, nova bančna spletna prevara

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne odpirajte sporočila in ne odgovarjajte nanj, temveč ga takoj izbrišite. Foto: Getty Images

SID banka je zaznala elektronska sporočila, v katerih se pošiljatelj lažno predstavlja kot predstavnik SID banke. Kdor je prejel takšno sporočilo, naj ga ne odpira in ne odgovarja pošiljatelju, sporočilo pa naj izbriše, svetujejo.

Pošiljatelj v sporočilu navaja lažne informacije o izvedenih plačilnih transakcijah in nagovarja prejemnika, da odpre priponko sporočila, ta pa lahko vsebuje zlonamerno programsko opremo, so navedli.

Tistim, ki so priponko odprli, v SID banki svetujejo, naj poiščejo pomoč IT-strokovnjaka, ki bo preveril morebitno okuženost naprave z zlonamerno programsko opremo.

V primeru okužbe naj dogodek prijavijo policiji in zamenjajo gesla za dostop do spletnih storitev, so še zapisali v banki.