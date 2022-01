Pozor, ne nasedajte goljufom z lažnimi sporočili

Včeraj smo pisali, da goljufi v imenu Nove KBM pošiljajo sporočila SMS, v katerih uporabnike pozivajo, naj obiščejo priloženo spletno povezavo in se prijavijo v aplikacijo za spletno bančništvo Bank@Net, danes pa o podobnih prevarantih, ki poskušajo pridobiti zaupne osebne podatke, poročajo iz NLB. Z lažnim sporočilom SMS želijo od prejemnikov sporočila pridobiti varnostne elemente, kot sta uporabniško ime in geslo, in vstopiti v elektronsko banko. Prejemnikom svetujejo, naj takšna sporočila izbrišejo.

"Poudarjamo, da gre za poskus prevare in da banka tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva prek sporočil SMS," poudarjajo v banki in vsem strankam oziroma prejemnikom tovrstnih sporočil svetujejo, da povezave ne odpirajo, sporočilo pa takoj izbrišejo.

"V primeru, da ste svoje občutljive podatke že posredovali, pa svetujemo, da s pomočjo bančnih strokovnjakov NLB kontaktnega centra prek videoklica, spletnega klepeta ali telefonskega klica na številko 01 477 20 00 blokirate uporabo elektronskega bančništva," so dodali.

Goljufi se osredotočajo na tarče z veliko uporabniki

Tudi druge banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, v zadnjem obdobju opažajo porast poskusov spletnih prevar, predvsem tako imenovanega phishinga oziroma spletnega ribarjenja. Goljufi prek elektronske pošte ali SMS-sporočil pošiljajo lažna sporočila s ciljem pridobiti občutljive podatke. Pri tem se usmerjajo na tarče z veliko uporabniki, na primer družbena omrežja, priljubljene spletne portale in trgovine, e-poštne storitve in storitve v oblaku, dostavne službe ter banke in hranilnice, so pojasnili v Združenju bank Slovenije.

Strankam bank in hranilnic svetujejo dodatno previdnost pri poslovanju v spletnih ali mobilnih bančnih aplikacijah, pri spletnih nakupih in poslovanju s plačilnimi karticami.

V večini primerov gre za krajo uporabniških imen in gesel ter podatkov o kreditni kartici, ki se običajno začne prek elektronske pošte, zadnje čase pa vse bolj tudi prek SMS-sporočil ali s pomočjo telefonskih klicev. Sporočila so običajno poslana s sumljivih elektronskih naslovov, pogosto so zapisana v tujem jeziku ali v nepravilni slovenščini. Vsem je skupno to, da prejemnika nagovarjajo h kliku na povezavo v sporočilu, običajno pod krinko nekega nepredvidenega dogodka, ki zahteva hitro ukrepanje.

Kaj narediti, če ste na lažno povezavo že kliknili?

V primeru, da ste že vnesli podatke za vstop v spletno ali mobilno aplikacijo svoje banke, je dostopno geslo najbolje takoj preventivno zamenjati, če pa ste vnesli podatke svoje bančne kartice, je najbolje kartico nemudoma blokirati. To storite s klicem na telefonsko številko kartičnega servisnega centra banke, ki je zapisana na hrbtni strani vaše kartice, ali s klicem na kontaktni center banke ali hranilnice.

Če ste v vaši spletni ali mobilni banki morebiti že potrdili kakšen plačilni nalog, ki so ga vnesli goljufi, o tem nemudoma obvestite svojo banko ali hranilnico.

Ne pozabite, da banke ali hranilnice od vas nikoli ne bodo zahtevale, da vnašate svoje prijavne podatke ali podatke o karticah v spletne povezave, poslane prek elektronskih ali SMS-sporočil. To je lahko prvi znak, da gre za prevaro. Če niste prepričani o verodostojnosti prejetega sporočila, to raje preverite pri svoji banki ali hranilnici.