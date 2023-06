Policija: Poskrbite za svojo varnost na plaži z nekaj preprostimi ukrepi #video

"Dopustniki puščajo odprte avtomobile in na zadnjih sedežih vrednejše predmete," opozarja Iztok Cah s Policijske uprave Koper na dve brezbrižnosti, ki ju najpogosteje zagrešijo turisti. Tudi med počitnicami na plaži je treba poskrbeti za varnost, še svetuje. Število kaznivih dejanj sicer iz leta v leto upada, storilci pa so večinoma moški, tako domačini kot tujci. Policisti poleti na Obali sodelujejo tudi z medobčinskimi redarji.

Način dela med zlikovci ostaja enak – izkoristijo nepazljivost oškodovanca, ga skrivaj opazujejo in, ko je odsoten, izvršijo tatvino.

Nekaj varnostnih pravil iz železnega repertoarja

Zunaj hotela oziroma nastanitve in na plažo ne nosimo večjih vsot denarja, vrednejše predmete, kot so ure in mobilni telefoni, pa puščajmo v sefih. V morje odhajajmo izmenično, tako da eden vedno pazi na stvari. "Če pa to ni mogoče, potem svoje predmete pokrijmo, torbe pa zaprimo, da niso vpadljive za tatove," je svetoval Matej Družina s Policijske uprave Koper.

Tudi zaposleni v hotelih, od sobaric pa do direktorja, lahko pomagajo policistom pri prepoznavanju in iskanju storilcev. "So naša podaljšana roka, so prvi na kraju dejanja, še pred nami, vidijo vse, kar se dogaja, so prvi pri sledeh, so priča prekrška," je naštel Iztok Cah s koprske policijske uprave.

V hotelih si pomagajo z varnostnimi službami. "Ti skozi vse leto tako ponoči kot podnevi nadzorujejo hotele, dodatno pa v poletnem času nadzorujejo tudi hotelsko plažo Meduza," je dejala Nika Filipič iz družbe Hoteli LifeClass Portorož.