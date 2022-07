Policija aretirala 71-letnico zaradi drzne tatvine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ugotovitvah policije je 71-letnica vstopila v hišo slabo pokretne oškodovanke, brez njene vednosti pregledovala prostore in omare, pri tem pa jo je zalotila sorodnica oškodovanke.

Po ugotovitvah policije je 71-letnica vstopila v hišo slabo pokretne oškodovanke, brez njene vednosti pregledovala prostore in omare, pri tem pa jo je zalotila sorodnica oškodovanke. Foto: Thinkstock

Policisti so odvzeli prostost 71-letni osumljenki tatvine, po tem ko je v torek okoli 19. ure v Tomišlju vstopila v hišo starejše ženske ter brez njene vednosti pregledovala prostore in omare. Osumljenka se je odpeljala s kraja, vendar so policisti vozilo kmalu po dogodku izsledili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po ugotovitvah policije je 71-letnica vstopila v hišo slabo pokretne oškodovanke, brez njene vednosti pregledovala prostore in omare, pri tem pa jo je zalotila sorodnica oškodovanke. Osumljenka je nato pobegnila do vozila, parkiranega v bližini, in se z drugimi osebami odpeljala s kraja.

Policisti so vozilo na podlagi podanega opisa izsledili, osumljenki pa so zaradi suma kaznivega dejanja poskusa drzne tatvine odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, predvidoma danes pa jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s policije.