Nenavaden tat s krožnika ukradel celo pico in pobegnil. Bi mu verjeli? #video

Živali ljudem rade kradejo hrano, najpogosteje pa to počnejo psi, mačke ali opice. Eden od uporabnikov TikToka trdi, da mu je galeb ukradel celo pico. Objavil je videoposnetek, kjer je vidno, kako gre na balkon, kjer je prej pustil na mizi pico.

"O moj bog, kdo je pojedel pico?" se je presenečeno vprašal, ko je zagledal prazen karton. Nato pa je usmeril kamero v nebo, in kot je zapisal, zagledal galeba, ki je v kljunu imel celo pico.

"Nemogoče," pravi moški v videu, ki je zbral več kot 15 milijonov ogledov, a mnogi menijo, da gre za montažo.

"Želim verjeti, da je to res, ker me je nasmejalo", "Kako lahko kdo misli, da je to resnično" in "To ni mogoče, to je montaža", so se glasili komentarji. Kljub temu so mnogi priznali, da je v primeru, da gre za montažo, je ta odlično narejena.