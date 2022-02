Je avtor hrvaškega kovanca za en evro ukradel motiv in pograbil nagrado?

Hrvaški kovanec za en evro, na katerem je motiv kune je oblikoval Stjepan Pranjković, ki je za svoje delo prejel nagrado v višini 70 tisoč kun.

Na kovancu je motiv kune na veji, ki je po gibanju in položaju enaka kuni, ki jo je fotografiral slavni škotski fotograf Iain Leach.

Bar se nadam da je kupljeno sa nekog stocka :( pic.twitter.com/KpSiJFu9v2 — Marko (@mlinka) February 4, 2022

Osupljivo podobnost so opazili uporabniki družbenih omrežij, ki so fotografa na to opozorili, na kar je dejal, da za to ne ve, niti ga ni nihče kontaktiral. Ironično je dodal, da "upa, da bo dobil vsaj en kovanec".

A zgodba se nadaljuje. Oblikovalec je konec avgusta lani uporabnike prosil za pomoč pri obdelavi fotografij v eni od Facebook skupin. Zanimalo ga je, kako posnetek z ene fotografije prenesti iz Photoshopa v Illustrator ali drug program, kjer bi lahko dodal učinke.

O problemu se je razvila razprava in Pranjković je pojasnil, zakaj ga potrebuje.

"No, oblikujem nekaj kovancev in potrebujem svetlobne učinke, da dobim kovinski videz fotografije. Poskušal sem na različne načine, a mi nobena različica ni všeč," je zapisal.

Škotski fotograf: "On je tat. Posnel je mojo fotografijo."

Oglasil se je fotograf, ki naj bi posnel omenjeni motiv. "Nisem vedel, da je bila ta fotografija posneta za oblikovanje hrvaškega evrskega kovanca. Na to so me opozorili šele pred kratkim," je za 24sata povedal Iain Leach.

"Ja, izgleda, da je moja fotografija. Nekdo jo je posnel brez mojega dovoljenja in jo uporabil za oblikovanje novega hrvaškega kovanca. Rekli so mi, da je tekmovanje in da je motiv zmagal. Slišal sem tudi, da je zmagovalec prejel denarno nagrado. Nič nisem dobil," je še dodal škotski fotograf, ki je avtorju zasnove očital.

"On je tat. Posnel je mojo fotografijo in vzel nagrado. Mislim, da bi morali tisti, ki so ga organizirali, odvzeti denarno nagrado in navesti pravega avtorja fotografije, na kateri je nastal hrvaški kovanec," je še povedal za 24sata.

Komisija predstavitev označila za realistično

Stjepan Pranjković je magister uporabne umetnosti. Pred dnevi mu je guverner HNB Boris Vujčić na slovesnosti podelil nagrado za izdelan kovanec.

"Nikoli še nisem videl kune v živo," je Pranjković v pogovoru za Jutarnji list povedal pred izbruhom afere. "Morda v živalskem vrtu," je dodal.

"Končal sem srednjo šolo za grafičnega oblikovalca, zato mi tehnični del ni bil problem. O svojih potencialnih rešitvah za kovance razmišljam približno dva tedna. Nisem skiciral, sem pa takoj naredil predstavitve, s katerimi sem se prijavil. Izvedbeni del sem naredil v manj kot enem dnevu," je povedal Pranjković.

V obrazložitvi izbora so člani komisje zapisali, da je avtor poudaril teksture na kovancu, zato je njegova predstavitev izjemno realistična.