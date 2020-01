Vohun, ki ga je izdal votel kovanec

Na Planetu bo nocoj ob 20. uri na sporedu odlična drama Most vohunov (Bridge of Spies) Stevena Spielberga. Resnična zgodba govori o odvetniku iz Brooklyna, ki se loti nehvaležnega primera – zagovarjal bo sovjetskega vohuna. Tudi zgodba, kako so vohunu sploh prišli na sled, je neverjetna.

Vohunski triler, postavljen v obdobje hladne vojne, je posnet po resničnih dogodkih, scenarij zanj pa sta spisala znamenita brata Ethan in Joel Coen. V zgodbi spoznamo odvetnika Jamesa Donovana, ki ga igra odlični Tom Hanks in ki mu pripade nehvaležna vloga zagovornika sovjetskega vohuna Rudolfa Abela. Čeprav ima sodni proces že vnaprej določen izid, pa Donovan stranko, v kateri prepozna osamljenega in pokončnega človeka, brani po črki zakona.

Mark Rylance v vlogi Rudolfa Abela

Resnični sovjetski vohun Rudolf Ivanovič Abel je deloval v Združenih državah Amerike in kodirana sporočila prejemal tako, da so bila skrita v votlih ameriških kovancih, baterijah in žebljih. FBI je na tovrstno izmenjavo sporočil postal pozoren leta 1953, ko je Abelov mlajši sodelavec Reino Häyhänen po nesreči unovčil votel kovanec za pet centov, ki je pristal v rokah raznašalca časopisov v Brooklynu. Kovanec se je dečku zdel prelahek in ko ga je izpustil iz rok, da je padel na pločnik, se je odprl, v njem pa je tičal košček mikrofilma s kodiranim sporočilom. Po tem je Abel izgubil zaupanje vanj in ga poslal nazaj v Sovjetsko zvezo, a Häyhänen je leta 1957 prebežal v ZDA, kjer je uradu FBI pomagal razvozlati šifro. Häyhänen je bil tudi tisti, ki je izdal Abela.

Tom Hanks v vlogi odvetnika Jamesa B. Donovana

Spielbergov film se osredotoča na Abelovega odvetnika Donovana in na nehvaležno vlogo, ko je moral Donovan odpotovati v Vzhodni Berlin ter se tam z Rusi pogoditi o izmenjavi ujetega ameriškega pilota. Most vohunov je bil nominiran za šest oskarjev, tudi za najboljši celovečerec leta, dobil pa ga je stranski igralec Mark Rylance, ki je vrhunsko odigral sovjetskega vohuna. Odlično je prevzel tudi Abelov naglas, saj je bil ta rojen v Angliji in je nekaj let živel na Škotskem. V najstniških letih se je vrnil v Moskvo, vendar pri govorjenju angleščine nikoli ni izgubil svojega rahlo škotskega naglasa.

Film Most vohunov (Bridge of Spies) lahko na Planetu ujamete v nedeljo, 5. januarja, ob 20. uri.



Ob 22.30 sledi še gangsterski film Državni sovražniki (Public Enemies) z Johnnyjem Deppom, Marion Cotillard in Christianom Balom.

