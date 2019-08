Ob obletnici priključitve Prekmurja izdali nove kovance

Banka Slovenije je danes ponudila nove zbirateljske kovance, posvečene 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. Zlatnik, srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec so zakonito plačilno sredstvo na območju Slovenije, v drugih državah bo njihova vrednost le numizmatična.

V Banki Slovenije želijo z izdajo tokratnih zbirateljskih kovancev dodati posebno težo 17. avgustu, državnemu prazniku. Na ta dan pred 100 leti je namreč ozemlje Slovenske krajine, Prekmurja in Porabja, jugoslovanska vojska, ki je 12. avgusta 1919 ozemlje zasedla brez boja, predala civilni oblasti. S tem so bili prekmurski Slovenci po osmih stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom.

Za zlatnik bo potrebno odšteti 340 evrov

Naklada teh zbirateljskih kovancev, ki so na voljo v Banki Slovenije in izbranih poslovalnicah Deželne banke Slovenije, je 500 zlatnikov, 1500 srebrnikov in 51.000 dvokovinskih kovancev, od tega 1000 v tehniki visokega sijaja, pakiranih v plastični kapsuli. Zlatnik stane 340 evrov, srebrnik 50 evrov, dvokovinski kovanec tri evre. Njihova nominalna vrednost kot plačilno sredstvo pa znaša 100 evrov za zlatnik in 30 evrov za srebrnik, so pojasnili v centralni banki.

Država z Banko Slovenije izdaja tudi spominske kovance, ki so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah evrskega območja, kar za te kovance ne velja. Kot so napovedali v Banki Slovenije, bodo letos spominske kovance, ki bodo plačilno sredstvo v območju evra, predvidoma izdali v zadnjem četrtletju in bodo namenjeni obeležitvi 100-letnice ustanovitve Univerze v Ljubljani.