Iz rok mu je izpulil denarnico in se odpeljal z mopedom

Policisti iščejo predrznega tatu, ki se je v petek okoli 13.30 v Grosupljem z mopedom pripeljal za oškodovancem, mu iz rok izpulil denarnico in se nato odpeljal. S tatvino je povzročil za okoli sto evrov škode, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca, o ugotovljenih okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Storilec je visok okoli 170 centimetrov in star okoli 18 let. Ima brke in brado, v času tatvine pa je bil oblečen v zelenorjavo bundo in temne hlače ter obut v čevlje v beli, modri in rdeči barvi.