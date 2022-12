Policija išče roparja trgovine na območju Škofje Loke

Policisti so bili danes okoli 18.40 obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Škofje Loke. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar ter si ga nato ob grožnji z nevarnim predmetom protipravno prilastil, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Policija prosi za informacije.