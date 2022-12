Policisti 52-letniku po večletnem nasilju nad mamo izdali prepoved približevanja

Dolenjski policisti so v sredo 52-letniku na območju Dolenjske zaradi fizičnega in psihičnega nasilja nad mamo izdali prepoved približevanja. Ugotovili so, da je nasilje nad mamo izvajal že več let, vendar žrtev zaradi stiske in strahu sama ni zmogla poiskati pomoči. Osumljenca bodo ovadili na tožilstvo zaradi nasilja v družini.