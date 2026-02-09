Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

9. 2. 2026,
22.08

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 22.08

Pogrešajo 38-letno Ireno, ki potrebuje zdravniško pomoč

Irena Polak | Foto Policijska uprava Kranj

Foto: Policijska uprava Kranj

Policisti Policijske postaje Bled so bili danes okoli 19.20 obveščeni, da pogrešajo Ireno Polak iz Ribnega. Pogrešana je stara 38 let. V stiku s svojci je bila nazadnje v nedeljo okoli 16.30, ko je peš odšla od doma z območja Laze v Tuhinju v občini Kamnik. Visoka je okoli 165 centimetrov, je srednje postave in ima daljše rjave lase. Nosi očala.

Ob odhodu od doma je bila oblečena v majico s tigrastim vzorcem in sivo krilo, obuta pa v čevlje z nizko peto. S seboj je vzela torbico z denarjem in dokumenti. 

Ker je z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, javnost prosijo za informacije. Oseba potrebuje zdravniško pomoč.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Bled na (04) 575 72 00, pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

