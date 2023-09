Okoljski aktivisti: podjetja naj nosijo odgovornost za uničevanje okolja

Na Trgu republike v Ljubljani so okoljski aktivisti s postavitvijo ogromnega balona gospe Pravice (Lady Justice) opozorili na predlog evropske direktive, s katero bi podjetja v EU odgovarjala za teptanje človekovih pravic in uničevanje okolja. Cilj predloga, ki ga je Evropska komisija predstavila februarja lani, je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij v vseh svetovnih verigah vrednosti.

Vodenje evropske turneje, imenovane Pravica na obisku, je v Sloveniji prevzelo Društvo za sonaravni razvoj Focus.

Ranjena Pravica.

Kot opomin na to, kako korporacije v imenu dobička teptajo človekove pravice in uničujejo okolje. In poziv, da to spremenimo. @Focus_drustvo pic.twitter.com/hWxfEBDKqz — Spela Novak (@SpelaNovak) September 25, 2023

Ob dogodku so aktivisti poudarili, da prostovoljne zaveze podjetij ne rešujejo težav. Zato pozdravljajo predlog, ki bi evropska podjetja prisilil k spoštovanju okolja in človekovih pravic. Poleg tega pa, da podjetja ne bi povečevala vplivov na okolje na račun dobička.

Člani Focusa so predstavili zakonodajne zahteve, ki jih ima evropska mreža nevladnih organizacij. Med drugim si želijo, da bi zakonodaja pokrivala celotno vrednostno verigo podjetij, ne samo neposrednih dobaviteljev ali lastnih operacij, ampak vse od pridobivanja surovin do prodaje in uporabe nekega izdelka. Izpostavili so nujnost vključevanja človekovih pravic, delavskih pravic in okoljskih standardov v zakonodajo. Po mnenju organizacij je tudi nujno, da zakonodaja vključuje civilnopravno odgovornost podjetij.

Svojo podporo je izrazil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je izpostavil tudi podnebno krizo, ki smo jo ob nedavnih katastrofalnih poplavah občutili tudi v Sloveniji. Zato bi po njegovih besedah podjetja morala takoj spremeniti svoje strategije in poslovanje, hkrati pa bi zakonodaja morala omogočiti tudi učinkovito pravno varstvo. Dodal je tudi, da od slovenske vlade pričakuje, da bo v pogajanjih v zvezi s to direktivo zastopala trdno stališče, da se človekove pravice in okolje v gospodarstvu spoštujejo.

Balon je v Slovenijo prišel z Dunaja, zdaj pa se odpravlja v Stockholm.