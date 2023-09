Omrežje X obtoženo pomoči Savdski Arabiji pri kršenju človekovih pravic

V tožbi je navedeno, da omrežje na zahtevo savdskih oblasti razkriva podatke uporabnikov v veliko večji meri kot v ZDA, Združenem kraljestvu in Kanadi, poroča The Guardian.

Tožbo je lani maja proti omrežju X vložila Areej al-Sadhan, sestra savdskega humanitarnega delavca, ta je sprva izginil, pozneje pa je bil obsojen na 20 let zapora.

Tožba se osredotoča na dogodke v povezavi z infiltracijo savdskih agentov v kalifornijsko podjetje, od katerih sta se dva v letih 2014 in 2015 predstavljala kot uslužbenca Twitterja, kar je na koncu privedlo do aretacije brata al-Sadhanove, Abdulrahmana, in razkritja identitete na tisoče anonimnih uporabnikov Twitterja, od katerih naj bi bili nekateri pozneje priprti in mučeni, s čimer je vlada zatirala vsako obliko nestrinjanja.

Odvetniki Al-Sadhanove so prejšnji teden v svoj zahtevek vključili nove obtožbe o tem, kako je Twitter pod vodstvom takratnega izvršnega direktorja Jacka Dorseyja namerno prezrl kampanjo savdske vlade ali pa je zanjo vedel. S kampanjo je vlada poskušala razkriti osebe, ki so jo kritizirale. Zaradi finančnih razlogov in v prizadevanju za ohranitev tesnih vezi s savdsko vlado, glavno vlagateljico v podjetje, naj bi Twitter zagotovil pomoč kraljestvu.

Nova tožba podrobno opisuje, kako je bil X prvotno ključnega pomena za demokratična gibanja v času arabske pomladi in je zato že leta 2013 postal vir skrbi savdske vlade.

Nova tožba je prišla nekaj dni po tem, ko je organizacija Human Rights Watch (HRW) obsodila savdsko sodišče, ker je nekega moškega obsodilo na smrt zgolj na podlagi njegove dejavnosti na Twitterju in YouTubu, kar so označili kot "stopnjevanje" vladnega zatiranja svobode izražanja.

Obsojenec, 54-letni Muhammad al-Ghamdi, je brat savdskega učenjaka in vladnega kritika, ki živi v izgnanstvu v Združenem kraljestvu. Savdska sodna dokumentacija, ki jo je proučila organizacija HRW, je pokazala, da je bil al-Ghamdi obtožen upravljanja dveh računov, ki sta imela skupaj 10 sledilcev. Oba računa sta imela skupaj manj kot tisoč tvitov, vsebovala pa sta retvite znanih kritikov vlade.

Savdski posegi segajo v december 2014, ko je Ahmad Abouammo - ki je bil pozneje v ZDA obsojen zaradi tajnega delovanja kot savdski agent in laganja FBI - začel dostopati do zaupnih uporabniških podatkov in jih pošiljati savdskim uradnikom. V novi tožbi trdijo, da je Saudu al-Qahtaniju, tesnemu pomočniku Mohameda bin Salmana, prek sistema za sporočanje podjetja za družbene medije poslal sporočilo, v katerem je zapisal "proaktivno in reaktivno bomo izbrisali zlo, brat moj". To je bila po trditvah v tožbi referenca na prepoznavanje in škodovanje domnevnim savdskim disidentom, ki so uporabljali to platformo. Al-Qahtanija so ZDA pozneje obtožile, da je bil vodja umora novinarja Džamala Hašodžija leta 2018.

Skratka družbi Twitter očitajo, da je bila na podlagi takratnega javnega poročanja "dovolj dobro obveščena" o varnostnih tveganjih v zvezi z osebnimi podatki in da je obstajala nevarnost nezakonitega dostopa do njih.

Twitter "ni preprosto prezrl vseh teh rdečih zastavic ... zavedal se je zlonamerne kampanje", so zapisali v tožbi, kjer družbi tudi očitajo, da se ob pritožbah uporabnikov zaradi vdorov v račune ni odzvala.

Savdskoarabski organi naj bi po trditvah v tožbi uradno spremljali Twitter, ko so od svojih agentov, ki so delali v podjetju, prejeli zaupne podatke o uporabnikih, in vlagali tako imenovane zahtevke za razkritje v nujnih primerih, da bi pridobili dokumentacijo, ki bi potrdila identiteto uporabnika, in jo nato uporabili na sodišču. Pogosto so bili ti zahtevki odobreni še isti dan.