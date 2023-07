Musk presenetil: Twitter bo dobil novo ime in logotip

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Twitter, ki naj bi imel okoli 200 milijonov rednih uporabnikov, ima že nekaj časa številne težave, odkar je podjetje lani prevzel milijarder Musk in odpustil več tisoč zaposlenih.

Lastnik družbenega omrežja Twitter Elon Musk in njegova nova glavna izvršna direktorica Linda Yaccarino sta v nedeljo napovedala preimenovanje omrežja v X, nov logotip, ki ne bo več temeljil na silhueti ptice, in preoblikovanje poslovnega modela. Omrežje se bo bolj osredotočilo na plačilne storitve in trženje.